Сборные Латвии отказались играть с юношескими сборными России по футболу

Сборные Латвии отказались выступать против российских команд на международных турнирах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт Латвийской футбольной федерации (LFF).

«LFF подтверждает, что латвийские сборные по футболу всех уровней не будут играть с российскими командами, независимо от места проведения и формы представительства российских спортсменов», — говорится в заявлении организации.

Ранее команды Украины и Польши также отказались участвовать в турнире.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.

26 сентября УЕФА вернул Россию в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории. И назвал условие для главной сборной.