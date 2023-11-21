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Сегодня, 10:31

Скворцов высказался о поражении Казахстана в матче против Словении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов высказался о поражении национальной сборной в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2024 против сборной Словении, который завершился со счетом 1:2.

«Впечатления от матча не могут быть положительными, потому что мы проиграли эту игру. Очень обидно, что так вышло. Тренерский штаб разберет, почему не выиграли, но в целом второй тайм для нас сложился хорошо. Мы могли бы тоже забить свой второй гол. Мы улетаем из Словении с чувством досады, потому что не смогли подарить стране радость и выйти на чемпионат Европы напрямую. Очень сильно чувствовали поддержку от всех болельщиков. Спасибо огромное всем болельщикам и всей стране за такую поддержку! Что сказал Адиев после матча? Я думаю, это должно остаться в раздевалке. Конечно, наши успехи, связанные с работой Адиева. Еще я бы хотел отметить работу президента Казахстанской федерации футбола — Адилета Назарбаевича Барменкулова. Они за два года проделали колоссальную работу, и я думаю, результат налицо. В плей-офф мы встречаемся со сборной Греции, не легкий соперник. Но будем готовиться и постараемся выиграть свои матчи», — приводит слова Скворцова Metaratings.ru.

Сборная Казахстана заняла третью строчку в группе H, набрав 18 очков. Команда Адиева вышла в стыковые матчи и сыграет в первой встрече с Грецией.

Источник: https://metaratings.ru/news/skvorcov-uletaem-iz-slovenii-s-chuvstvom-dosady-potomu-chto-ne-smogli-podarit-kazakhstanu-radost-307724/
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Лев Скворцов
Чемпионат Европы по футболу
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