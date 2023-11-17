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Сегодня, 00:41

Словакия обыграла Исландию и вышла на Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
16 ноября. Словакия — Исландия — 4:2.
Фото AFP
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Сборная Словакии победила Исландию в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 4:2.

19-летний Орри Оускарссон на 17-й минуте вывел исландцев вперед. Однако еще до перерыва хозяевам удалось отыграться и выйти вперед — голами отметились Юрай Куцка и Ондрей Дуда. В начале второй половины словацкий полузащитник Лукас Хараслин оформил дубль и довел счет до крупного. В концовке встречи исландец Андри Гудьонсен забил второй гол гостей.

Благодаря этой победе сборная Словакии гарантировала себе выход в финальную стадию турнира. Команда занимает 2-е место в группе J, набрав 19 очков. Исландия идет на 4-й строчке — 10 очков.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
16 нояб, 22:45. Tehelne Pole (Братислава)
Словакия
4:2
Исландия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Футбол
Сборная Исландии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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