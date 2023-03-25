Тренер сборной Чехии: «Наша тактика против Польши сработала очень хорошо»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Польши (3:1).

«Наша тактика сработала очень хорошо во всех аспектах, мы хорошо справились и довольны. Мы не рассчитывали забить два гола за первые три минуты, но все получилось. Все для нас прошло хорошо. Мы хотели так играть, быстро контратаковать, прессинговать соперника. Мы забили два первых гола, и болельщики поддержали нас. Я считаю, что это может сработать и против других противников.

Мы рискнули с нашим стартовым составом, и это сработало хорошо. Это хорошая новость для уверенности в себе молодых игроков. Они просили больше шансов для себя. Я надеюсь, что мы будем ставить подобные постановки в будущем", — приводит слова Шиглавы официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Польша 27 марта сыграет с Албанией, Чехия в этот же день встретится с Молдовой.