Тренер сборной Казахстана Адиев: «Возможно, возьми мы очки со Словенией, не обыграли бы Данию»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу его команды над Данией (3:2) в отборе к Евро-2024.

«Если бы игроки старались во что бы то ни стало не уступить Словении, то не было бы сенсационной победы над датчанами? Таких мыслей не было, но потом подумал... Возможно, возьми мы очки со Словенией, не забили бы третий гол Дании. Как говорится, будем благодарны Всевышнему за то, что нам дал», — цитирует Адиева Legalbet.kz.

45-летний российский специалист возглавляет сборную Казахстана с апреля прошлого года. После двух туров команда с тремя очками занимает третье место в группе H отбора на Евро-2024.