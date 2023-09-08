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Сегодня, 20:15

Турция — Армения: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024

Прямая трансляция матча отбора Евро 2024 Турция — Армения начнется в 21.35 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Хакан Чалханоглу.
Хакан Чалханоглу.
Фото Global Look Press
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Сборная Турции на своем поле сыграет с Арменией в матче группы D отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу 8 сентября, в пятницу. Их встреча пройдет на стадионе «Йени Эскешехир» в городе Эскишехир), начало — в 21.45 по московскому времени.

В России смотреть видеотрансляцию матча Турция — Армения можно будет на телеканале «Матч Футбол 2». Прямой эфир начнется в 21.35.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями игры.

В Армении футбольный матч отбора Евро-2024 можно будет смотреть на канале «Армения 1».

Турция лидирует в турнирной таблице группы D с 9 очками. Армения с шестью баллами располагается на второй строчке.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года

Сборная Армении по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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