Сборная Турции сыграет с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе A 15 октября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе Konya Buyuksehir Belediye Stadyumu в городе Конья, Турция. Начало — в 21:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч Турция — Латвия покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 21.35 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.