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Сегодня, 21:28

Во время матча Армения — Хорватия над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха

Ана Горшкова
Корреспондент
Флаг непризнанной Республики Арцах во время матча Армения — Хорватия.
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Матч 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 между Арменией и Хорватией (0:1) прерывался на минуту из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха.

Во время первого тайма игры над полем неожиданно появился дрон, к которому был прикреплен флаг непризнанной Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Главный судья матча Клеман Тюрпен остановил матч. Спустя минуту дрон улетел и игра была возобновлена.

Нагорный Карабах — территория между Азербайджаном и Арменией. Международное сообщество признает этот регион частью Азербайджана, хотя живут там преимущественно армяне.

Хорватия с 10 очками занимает первое место в группе D. Сборная Армении набрала 7 очков и занимает третью строчку.

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