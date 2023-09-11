Во время матча Армения — Хорватия над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха

Матч 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 между Арменией и Хорватией (0:1) прерывался на минуту из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха.

Во время первого тайма игры над полем неожиданно появился дрон, к которому был прикреплен флаг непризнанной Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Главный судья матча Клеман Тюрпен остановил матч. Спустя минуту дрон улетел и игра была возобновлена.

Нагорный Карабах — территория между Азербайджаном и Арменией. Международное сообщество признает этот регион частью Азербайджана, хотя живут там преимущественно армяне.

Хорватия с 10 очками занимает первое место в группе D. Сборная Армении набрала 7 очков и занимает третью строчку.