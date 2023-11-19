Жиру — о разгромной победе над Гибралтаром: «Тренер сказал, что нам нужно весело провести этот вечер»

Форвард сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Гибралтара (14:0).

«Это идеальный вечер. Тренер сказал нам, что нам нужно весело провести этот вечер, оставаясь при этом серьезными и выкладываясь на полную. В перерыве он сказал нам, что мы все сделали очень хорошо. Было нелегко продолжать во втором тайме с такой же динамикой и напором, но мы хотели установить рекорд крупнейшей победы. Нам было очень весело. Команда Гибралтара была мужественной, и, к сожалению, когда у них произошло удаление, им стало еще сложнее. Мое празднование гола было в честь дня рождения моего младшей дочки, которой исполнилось 3 года! В это время она спит, но будет смотреть повтор!» — приводит слова Жиру официальный сайт национальной команды.

Команда Дидье Дешама одержала самую крупную победу в истории отборочных турниров на Евро. Кроме того, эта победа стала самой крупной в истории сборной Франции.

Франция (21 очко) лидирует в группе B. Ранее французы досрочно обеспечили себе выход на Евро-2024. Гибралтар (0) замыкает группу. Обе сборные сыграли по 7 матчей в отборочном турнире.