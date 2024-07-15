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Сегодня, 00:50

Судьбоносный сейв Ольмо в концовке финала Евро: выбил мяч головой из пустых ворот!

Ольмо головой выбил мяч из пустых ворот в финале Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Дани Ольмо выбивает мяч головой из пустых ворот.
Фото Reuters
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Момент, который похоронил надежды Англии на овертайм.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
2:1
Англия

Сборная Испании празднует победу в финале Евро-2024. В решающем матче в Берлине команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию (2:1). Счет открыл Нико Уильямс, Коул Палмер сравнял, а Микель Ойярсабаль принес «Красной фурии» четвертое золото на чемпионате Европы. Роскошный результат, которого могло не случиться, если бы не крутой сейв на 89-й минуте матча.

Полузащитник Дани Ольмо вынес мяч из пустых ворот испанцев после удара защитника сборной Англии Марка Гехи. В тот момент вратарь Унаи Симон никак не мог повлиять на эпизод.

Дани Ольмо выносит мяч из пустых ворот Испании после удара англичан.
Фото Кадр трансляции

Реакция Ольмо на главное спасение чемпионата Европы-2024 говорит сама за себя.

Реакция Дани Ольмо на сейв в матче с Англией в финале Евро-2024.
Фото Кадр трансляции

Несмотря на то, что Ольмо не записал в свой актив результативные действия в финале, у испанца отличная статистика на турнире в Германии: 3+2 по системе «гол+пас».

Как и в случае с Ямалем, перед финалом многие обсуждали детский снимок Ольмо с Лео Месси. Журналисты шутили, что фото с аргентинцем зарядило Дани на великолепную игру на чемпионате Европы. При этом хавбек признался, что в тот момент не хотел фотографироваться с Месси. Обратите внимание на его лицо!

«Однажды, еще до прихода в Ла Масию, я был с отцом, когда он играл с «Кастельдефельсом». Мне было 8 лет, — говорил Ольмо в интервью Diario AS. — Я пинал мяч один и был счастлив, когда кто-то — я думаю, это был друг отца — подошел ко мне и сказал: «Эй, Дэни, иди сюда! Ты не поверишь. Ты можешь сфотографироваться с Месси!»

 
Сборная Испании с&nbsp;кубком за&nbsp;победу на&nbsp;Евро-2024. Испания — абсолютный чемпион! Евро выиграла самая достойная команда

Вау, Месси, серьезно? В Кастельдефельсе? Какой ребенок не захочет сфотографироваться с ним? Ну, я! Я сказал что-то вроде: «Нет, спасибо. Я в порядке. Я хочу продолжать играть!» Это просто фотография, да? Но против моей воли они поставили меня рядом с Месси, и мы сделали фото».

По окончании финала Евро-2024 УЕФА вручил Ольмо награду лучшего бомбардира Евро-2024.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Дани Ольмо
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