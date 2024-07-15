Судьбоносный сейв Ольмо в концовке финала Евро: выбил мяч головой из пустых ворот!

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Сборная Испании празднует победу в финале Евро-2024. В решающем матче в Берлине команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию (2:1). Счет открыл Нико Уильямс, Коул Палмер сравнял, а Микель Ойярсабаль принес «Красной фурии» четвертое золото на чемпионате Европы. Роскошный результат, которого могло не случиться, если бы не крутой сейв на 89-й минуте матча.
Полузащитник Дани Ольмо вынес мяч из пустых ворот испанцев после удара защитника сборной Англии Марка Гехи. В тот момент вратарь Унаи Симон никак не мог повлиять на эпизод.
Реакция Ольмо на главное спасение чемпионата Европы-2024 говорит сама за себя.
Несмотря на то, что Ольмо не записал в свой актив результативные действия в финале, у испанца отличная статистика на турнире в Германии: 3+2 по системе «гол+пас».
Как и в случае с Ямалем, перед финалом многие обсуждали детский снимок Ольмо с Лео Месси. Журналисты шутили, что фото с аргентинцем зарядило Дани на великолепную игру на чемпионате Европы. При этом хавбек признался, что в тот момент не хотел фотографироваться с Месси. Обратите внимание на его лицо!
«Однажды, еще до прихода в Ла Масию, я был с отцом, когда он играл с «Кастельдефельсом». Мне было 8 лет, — говорил Ольмо в интервью Diario AS. — Я пинал мяч один и был счастлив, когда кто-то — я думаю, это был друг отца — подошел ко мне и сказал: «Эй, Дэни, иди сюда! Ты не поверишь. Ты можешь сфотографироваться с Месси!»
Вау, Месси, серьезно? В Кастельдефельсе? Какой ребенок не захочет сфотографироваться с ним? Ну, я! Я сказал что-то вроде: «Нет, спасибо. Я в порядке. Я хочу продолжать играть!» Это просто фотография, да? Но против моей воли они поставили меня рядом с Месси, и мы сделали фото».
По окончании финала Евро-2024 УЕФА вручил Ольмо награду лучшего бомбардира Евро-2024.