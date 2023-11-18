Италия справилась с македонским комплексом, Албания и Дания едут на Евро, исторический шанс для Казахстана и Молдавии

Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Кошмары Жоржиньо и премьера Палмера

Группа С

Италия в пятницу должна была изгнать призраков прошлого, ведь именно македонцы не пустили «Скуадру адзурру» на ЧМ-2022, что привело к глубокому кризису и последующему бегству Роберто Манчини. С ничьей против балканской команды начал свою работу в национальной команде Лучано Спаллетти. На Апеннинах об этом помнили. Как и о двух 11-метровых, которые в отборе на мировое первенство не реализовал Жоржиньо, что стоило потери четырех очков.

Время спустя футболист признавался, что те эпизоды будут преследовать его до конца жизни. Только в пятницу Жоржиньо продолжил танцы на граблях, снова подпрыгнув перед ударом и не доставив в итоге никаких проблем Димитриевски. Правда, у текущей ситуации и памятных игр против Швейцарии имелись существеннее отличия. Во-первых, в момент нынешнего промаха «адзурри» вели в счете благодаря идеальной подаче Распадори на не забивавшего в сборной с 2015 года Дармиана. Во-вторых, сразу после осечки Жоржиньо после блестящего паса Бареллы пяткой мяч в сетку отправил Кьеза.

А ведь он тоже заставил поволноваться, получив болезненный удар в область колена на первых минутах. Врачам пришлось приводить форварда в себя несколько минут, и они сделали свою работу прекрасно. Как, собственно, и сам Кьеза, оформивший дубль в концовке первого тайма.

Но разве может Италия без нервотрепки?! Ее организовал двумя голами вышедший на замену Атанасов, и на свои места все встало только после заслуженного гола Распадори. Теперь в понедельник итальянцы и украинцы в очном споре определят — кто получит прямую путевку на Евро, а кто отправится в стыки.

Англия в ранге участника Евро-2024 особо не напрягалась. Настолько, что выиграла первый тайм, не нанеся ни одного удара в створ ворот. Хватило автогола мальтийцев. И только на финальном отрезке команда Гарета Саутгейта решила отблагодарить пришедших на стадион болельщиков. Красивая комбинация с пасом Сака на Кейна удостоилась овации. Как и дальний удар Райса, хотя его гол отменили из-за офсайда у мешавшего вратарю Кейна. Харри, кстати, еще и наказали за симуляцию. А если чем эта игра и запомнится, так это дебютом Палмера. Талант из «Челси» стал 60-м футболистом, впервые сыгравшим за команду «Трех львов» при нынешнем тренерском штабе.

Группа С

И В Н П М О 1. Англия 7 6 1 0 21-3 19 2. Италия 7 4 1 2 16-9 13 3. Украина 7 4 1 2 11-8 13 4. Северная Македония 7 2 1 4 9-19 7 5. Мальта 8 0 0 8 2-20 0

20 ноября. Северная Македония — Англия, Украина — Италия.

Казахстану нужна победа в Любляне

Группа H

Открывавший игровой день Казахстан сделал, что должен был. С одной стороны, Магомед Адиев сохранил на заключительный тур ключевых исполнителей — Самородова и Алипа. То есть из обоймы выпало несколько лидеров, включая травмированных Зайнутдинова и Тагыбергена, которые могли поддержать партнеров лишь своим присутствием рядом. С другой стороны, имевшейся обоймы оказалось достаточно для достижения результата.

За Казахстан наконец-то дебютировал бывший спартаковец Зуев, оказавшийся причастным к важнейшему первому голу. После его удара защитник гостей вынес отраженный вратарем мяч через центр, и успевший на подбор Чесноков выстрелил в «девятку». Этот же футболист отличился при атаке с дальней дистанции уже после перерыва. Как нельзя вовремя, так как Сан-Марино, в октябре потрепавший нервы Дании, забил отчасти курьезный гол после стандарта. Это, впрочем, было лишь легкое волнение, не сказавшееся на результате.

Ну а в Копенгагене все начиналось так, как устраивало и датчан, и казахстанцев. Облак спас после удара Винна, гол Кристенсена не засчитали, а забил поддержавший атаку Меле. Словенцы, впрочем, использовали первый же шанс благодаря блестящему штрафному Янжи. Однако с началом второго тайма Дания снова переключила скорости, и гости во второй раз не справились с подачей к площади ворот, откуда на этот раз забил Дилэйни. Дания едет на Евро, а Казахстану для завоевания прямой путевки на турнир в Германию нужно побеждать в Любляне.

Группа Н

И В Н П М О 1. Дания 9 7 1 1 19-8 22 2. Словения 9 6 1 2 18-8 19 3. Казахстан 9 6 0 3 15-10 18 4. Финляндия 9 5 0 4 16-9 15 5.Северная Ирландия 9 2 0 7 7-13 6 6. Сан-Марино 9 0 0 9 2-29 0

20 ноября. Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан.

Спасительный гол в Кишиневе

Группа Е

Как Молдавию, так и Албанию следует отнести к открытиям отборочного цикла. Но если албанцы уже выходили на Евро-2016, то молдавская сборная — настоящее откровение. Еще пару лет назад ее обыгрывали все, но после назначения на пост главного тренера Сергея Клещенко началось поступательное движение вверх.

Для начала Молдавия едва не выиграла группу Лиги наций, уступив первое место по дополнительным показателям. В отборе на континентальное первенство — уже с соперниками более высокого уровня — последовало продолжение. Больше всего обидно за стартовую домашнюю ничью с Фарерами, которые позже были обыграны на родных островах. Те два потерянных очка (пусть Молдавия сама отыгралась в концовке) на финише отчасти нивелировали ничью с Чехией и четыре балла, набранных против Польши.

Албании, во второй раз в своей истории получившей путевку на Евро, в Кишиневе пришлось непросто. Добытое благодаря заработанному в первом тайме пенальти преимущество пришлось героически отстаивать. Молдавия буквально висела на воротах соперника, но при этом могла оказаться в нокауте, если бы не голкипер Райлян. Он перевел сложнейший удар в перекладину, и это сохранило шансы на концовку, где отскочивший от соперника мяч вогнал в сетку защитник Бабогло. Большего не позволили албанцы, за которых сыграли защитник «Локомотива» Митай и форвард «Рубина» Даку. У них сейчас праздник, тогда как Молдавии пришлось ждать матча главных конкурентов.

Обоюдоострая и напряженная игра с двумя трудовыми голами привела к краху польской сборной. Провалившие старт отборочного цикла «белые орлы» лишь ненадолго ожили после отставки Фернанду Сантуша, но две ничьих с прямыми конкурентами оставили их без шансов на прямую путевку. Добывать ее, скорее всего, предстоит в плей-офф. Ну а Чехия отложила вопрос со своей судьбой на последний тур из-за спасения Щенсны в компенсированное время. Получившая историческую возможность Молдавия теперь должна прыгнуть выше головы и победить в Оломоуце, тогда как чехам достаточно ничьей.

Группа Е

И В Н П М О 1. Албания 7 4 2 1 12-4 14 2. Чехия 7 3 3 1 9-6 12 3. Польша 8 3 2 3 10-10 11 4. Молдавия 7 2 4 1 7-7 10 5. Фареры 7 0 1 6 2-13 1

20 ноября. Албания — Фареры, Чехия — Молдавия.