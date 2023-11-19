Нидерланды, Швейцария и Румыния едут на Евро. Армения потеряла шансы после автогола Тикнизяна, Франция забила 14 мячей Гибралтару

Обзор состоявшихся в субботу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Вечер рекордов в Париже

Группа B

Роналд Куман уже выводил голландцев на европейское первенство, однако тот турнир сдвинули на год из-за пандемии, а тренер не стал ждать и все бросил ради работы своей мечты в «Барселоне». В субботу рулевой «оранжевых» закрыл гештальт, а путь на Евро-2024 открылся после соло Вегхорста, который развернул защитников, под углом ворвался в штрафную и вколотил мяч в сетку.

Этот форвард отличился в трех из пяти осенних матчей сборной, в числе прочего забив победный мяч в Ирландии (2:1). Но поволноваться все равно пришлось. После серии упущенных в начале второго тайма моментов Вербрюгген ухитрился упустить за линию мяч, летевший в него после дальнего удара Иды. На счастье хозяев, ирландец оказался в офсайде.

Понятно, что в этой игре вопросы вызывал только счет на табло, но в историю она вошла довольно быстро — благодаря впервые вызванному в национальную команду Заиру-Эмери. Более юные футболисты в прошлый раз играли за Францию в 1911 году. У хавбека «ПСЖ» третий результат в истории (17 лет и 255 дней), а еще он забил самый молодой гол «трехцветных» более чем за сто лет.

К сожалению, в момент голевого удара полузащитник «ПСЖ» получил травму, и нанесшему ее Сантосу после подсказки ВАР предъявили красную карточку. Этот защитник — настоящий антигерой, ведь разгром несчастного Гибралтара начался с его автогола, а в большинстве команда Дидье Дешама уже в первом тайме забила семь мячей. Запахло рекордами всех времен. Для начала Франция установила национальный, одержав самую крупную победу в своей истории.

Прежнее достижением — 10:0 против Азербайджана в сентябре 1995 года — рухнуло в момент второго гола Мбаппе. Говорить, впрочем, будут не об этом, а о том, как Килиан оформил хет-трик ударом с центра поля. И радовался он — даже с поправкой на уровень соперника — как ребенок. Все-таки футбол — это игра, которая дарит радость. Хотя у Гибралтара на этот счет явно другое мнение.

Мбаппе, кстати, перешагнул рубеж в 300 мячей за карьеру за месяц до своего 25-летия, чего в этом возрасте не удавалось ни Месси, ни Криштиану Роналду. А еще с 44 мячами вышел на третье место в рейтинге лучших снайперов Франции, обойдя оставшегося в субботу на голодном пайке Гризманна. Ну а вишенкой на торте стал гол Жиру. Не только красивый — ударом через себя, но и позволивший оформить максимальный выигрыш в отборочных турнирах. До этого рекордом могла похвастаться Германия, победившая Сан-Марино 13:0.

И В Н П М О 1. Франция 7 7 0 0 27-1 21 2. Нидерланды 7 5 0 2 11-7 15 3. Греция 7 4 0 3 12-6 12 4. Ирландия 8 2 0 6 9-10 6 5. Гибралтар 7 0 0 7 0-35 0

21 ноября. Греция — Франция, Гибралтар — Нидерланды.

Хорватия в одной победе от Евро

Группа D

У Армении перед ноябрьскими матчами появились шансы воплотить в жизнь мечту об участии в крупном турнире, и субботняя встреча с прямым конкурентом началась идеально. С подачи углового, борьбы и блестящего по исполнению удара Селарайана. И вроде бы с ответным давлением валлийцев удалось справиться, но тут случилась первая неприятность. После вброса аута и атаки со «второго этажа» мяч от головы Тикнизяна влетел в собственные ворота.

Чистая случайность, но пропустить такой гол за мгновения до перерыва было очень болезненно. С этого, по сути, и началась полоса сплошного невезения. Сначала, отдавая передачу, буквально на ровном месте травмировался полузащитник «Рубина» Иву. Потом классный удар Бичакчана пришелся в перекладину, а добивание Селарайана — в небеса. Атаковали Тикнизян и Сперцян, и, наконец, в добавленное время Селарайан создал два момента для Севикяна.

В первом из них форвард «Пари НН» поймал на замахе защитника, но вратарь вытащил мяч из верхнего угла. Во втором можно было отдавать обратный пас на Селарайана, однако Севикян пытался решить эпизод самостоятельно, и мяч свалился с ноги, пройдя мимо ворот. Армения упустила шанс сохранить интригу до последнего тура и простилась с надеждами на Евро. А ничья конкурентов стала подарком провалившей октябрьский отрезок Хорватии.

«Шашечные» презент, естественно, с готовностью приняли. Против аутсайдера группы они сделали главное — забили быстрый гол в атаке, которую начал Модрич, продолжил Иванушец, и завершил Майер. А так как довольно быстро преимущество фаворита удвоил Крамарич, говорить даже о намеках на дальнейшую борьбу не приходилось. Хорватия на классе довела дело до победы, имея реальные шансы выиграть с крупным счетом.

Латвия — Хорватия. Фото Reuters

Возможно, команда Златко Далича приберегала голы на заключительный тур, в котором ей нужно в Загребе обыграть Армению. Ничьей может быть недостаточно, так как при возможном равенстве очков Уэльс, который во вторник примет немотивированную Турцию, получит преимущество по личным встречам. При сохранении нынешней позиции в таблице у валлийцев не будет никаких дополнительных шансов пробиться на Евро, тогда как Хорватия, оказавшись третьей, сыграет в дополнительном плей-офф как победитель группы Лиги наций.

И В Н П М О 1. Турция 7 5 1 1 13-6 16 2. Хорватия 7 4 1 2 12-4 13 3. Уэльс 7 3 2 2 9-9 11 4. Армения 7 2 2 3 9-10 8 5. Латвия 8 1 0 7 5-19 3

21 ноября. Хорватия — Армения, Уэльс — Турция.

Хаджи-младший осчастливил Румынию

Группа I

Швейцария могла решить все вопросы о выходе на Евро еще в октябре, однако тогда она чудом спаслась от домашнего фиаско с белорусами (3:3), а в среду также сыграла вничью в перенесенном матче с Израилем. С косоварами тоже все складывалось совсем не гладко. Свои моменты, включая промах Фройлера из площади ворот, использовать не удалось, а от пропущенного гола в одном из эпизодов отделили сантиметры.

И только в начале второго тайма Варгас сумел переправить мяч в сетку головой, после чего началась вторая серия фильма про умение транжирить моменты. Естественно, за это снова наказали. Так что оформление путевки в Германию получилось эмоционально скромным, и до финального турнира Мурату Якину нужно научить свою команду умению сохранять концентрацию до последних минут.

Израильтяне загнали себя в угол результатами двух перенесенных матчей. И если ничья со Швейцарией со спасительным голом на 88-й минуте, скорее, достижение, то проигрыш Косово (0:1) сделал миссию по прямому отбору на Евро практически невыполнимой. Надежду сохраняла только победа над Румынией, и поверить в нее заставил быстрый гол 36-летнего Захави, который не играл за национальную команду ровно два года.

Футболисты сборной Румынии. Фото Reuters

Только румыны быстро отыгрались и по моментам имели явное преимущество. Да, у номинальных хозяев в Будапеште были шанс вернуть себе лидерство в счете, но в итоге они пропустили от пробившего из-под защитника в ближний угол Хаджи. В этом можно было усмотреть определенный символизм, ведь шестое участие в континентальном первенстве обеспечил гол сына великого Георге Хаджи. Для Израиля же ничего не закончилось, ведь он победил в своей группе в Лиги наций и весной сыграет в плей-офф.

Белорусы, преобразившись под началом испанца Карлоса Алоса Феррера, рисковали снова потерять очки против Андорры. От повторения сентябрьского кошмара избавил гол бывшего нападающего «Торпедо» Лаптева, который не стал ничего придумывать, а с ходу отправил отскочивший к нему у линии штрафной мяч в угол.

И В Н П М О 1. Румыния 9 5 4 0 15-5 19 2. Швейцария 9 4 5 0 22-10 17 3. Израиль 9 3 3 3 9-11 12 4. Косово 9 2 5 2 10-9 11 5. Белоруссия 9 2 3 4 8-14 9 6. Андорра 9 0 2 7 3-18 2

21 ноября. Румыния — Швейцария, Андорра — Израиль, Косово — Белоруссия.