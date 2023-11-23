Трагедия Холанна — он вновь без крупного турнира. Норвегия пролетела мимо Евро-2024

Один из лучших игроков мира никак себя не проявит на уровне сборных.

Сборная Норвегии, несмотря на присутствие в составе таких звезд, как Эрлин Холанн и Мартин Эдегор, вновь осталась за бортом чемпионата Европы. А один из лучших футболистов планеты пропускает уже третий крупный турнир после Евро-2020 и ЧМ-2022.

Надежды команды Столе Сольбаккена на выход на Евро-2024 были окончательно разрушены Испанией (0:1) 15 октября. Однако на самом деле смертельный удар был нанесен еще летом: 17 июня Норвегия потерпела домашнее поражение от главного конкурента — Шотландии (1:2).

Отобраться через Лигу наций также не получится. Рейтинг Норвегии слишком низок для того, чтобы претендовать на одну из трех оставшихся путевок.

Шотландский барьер

Эрлин Холанн недавно чуть не завоевал «Золотой мяч». Норвежец провел невероятный сезон на клубном уровне, взяв требл с «Манчестер Сити», но Лионель Месси опередил форварда из-за успешного выступления на чемпионате мира, где Холанна не было.

Многие думают, что у Эрлина нет шансов блеснуть на мировом первенстве, но это совсем не так. В Норвегии снова подросло многообещающее поколение. Тем удивительнее, что команда Сольбаккена не смогла попасть на Евро. Винить скандинавы могут только себя. Два поражения от Испании объяснить можно, хотя те же шотландцы сумели дома обыграть «Красную фурию». Однако помимо неудач в играх с главными фаворитами норвежцы закопали себя сами против более слабых соперников. Ничья в Грузии (1:1) и болезненное поражение дома от Шотландии (1:2) в матче, в котором скандинавы к 87-й минуте вели в счете.

Эрлин Холанн. Фото Global Look Press

Празднование на Ибице

Дата игры с Шотландией действительно имела огромное значение, поскольку она состоялась ровно через неделю после финала Лиги чемпионов в Стамбуле, где «Манчестер Сити» с Холанном в составе завоевал исторический требл, обыграв «Интер» (1:0).

После этого подопечные Пепа Гвардиолы устроили бурные празднования, и Холанн был одним из главных участников торжества. Норвежец имел на это полное право. Нападающий сыграл ключевую роль, став не только лучшим бомбардиром ЛЧ, но и рекордсменом по голам за сезон в АПЛ.

Эрлин известен своим профессиональным подходом к футболу и, конечно, не ушел в загул, как Джек Грилиш, но после победы над «Интером» не сразу поехал в расположение сборной, а успел отправиться на отдых на Ибицу.

«Понятия не имею, сколько пива или кока-колы выпил Холанн. Для меня важно, чтобы он отдохнул и пережил эту эйфорию. Он вместе с партнерами по команде сделал что-то невероятное. Ему нужно время и отдых. Не собираюсь ему толкать речи из фильмов с Аль Пачино, во всем нужен здравый смысл», — говорил тогда главный тренер сборной Норвегии.

Провал

В той игре Норвегия отчаянно нуждалась в победе, и Холанн, как полагается лидеру, вывел свою команду вперед, открыв счет с пенальти на 61-й минуте.

Однако что-то с ним было не так, он выглядел утомленным. В игре самого смертоносного нападающего в современном футболе отсутствовала острота. И чем дольше продолжалась встреча с Шотландией, тем хуже смотрелся Эрлин. За шесть минут до конца матча форвард попросил замену.

«Эрлин сам попросил заменить его, — цитирует Goal Сольбаккена. — Мы продержали его на поле на 10-12 минут дольше. В последние несколько минут с ним мы будто играли в меньшинстве. Он был совершенно пуст. Он просто выдохся».

После замены Холанна произошло нечто невероятное: на 87-й и 89-й минутах шотландцы забили два мяча и одержали волевую победу. Норвегия проиграла своему главному конкуренту за выход на Евро. Дальше нужно было надеяться на осечку Шотландии в следующих матчах и обыгрывать Испанию, но чуда не произошло.

Эрлин Холанн. Фото Global Look Press

Критика на родине

После игры с Шотландией Холанн сразу направился к клубному автобусу, отказавшись раздавать автографы и делать селфи. Поклонники национальной сборной были в ярости и освистали нападающего.

Такая реакция от норвежских болельщиков не должна удивлять. На родине поведение Холанна за пределами поля нравится далеко не всем. Например, в Норвегии считают, что полеты Эрлина на частном джете — демонстрация богатой и нескромной жизни, а также отсутствие заботы об окружающей среде.

После поражения от Шотландии Холанн, как главная звезда команды, принял весь удар на себя. Ему уже не в первый раз прилетает за то, что сборная его заботит не так сильно, как клуб. Например, после разгрома от Турции (0:3) в 2021 году резко высказались норвежские ветераны Йон Арне Риисе и Бернт Хульскер. Тогда Эрлин выступал за дортмундскую «Боруссию».

«Ему дали столько похвалы за игру в клубе, а где его талант здесь, в нашей сборной?»

«Он не играет здесь с той же уверенностью, что за клуб. Когда он теряет мяч в Дортмунде, то он сразу злится, можно сказать, дает себе пощечину. Здесь же быстро сдается. Не говорю, что ему наплевать на все в сборной, но пока такое впечатление».

Пока звезде «Манчестер Сити» остается лишь спрашивать у отца, каково это выступать на больших турнирах. Альф-Инге Холанн ездил на ЧМ-1994 и даже сыграл в двух матчах.

Яркое поколение Норвегии 90-х

Сборная Норвегии вообще не может похвастаться достижениями на крупных международных турнирах. В 1938 году команда впервые сыграла на ЧМ, после чего были чемпионаты мира 1994-го и 1998-го, а затем Евро-2000, проходившее в Бельгии и Нидерландах.

В те годы считалось, что это было сильнейшее поколение в истории страны. В составе были Хеннинг Берг, Ронни Йонсен и Уле Гуннар Сульшер, представляющие «Манчестер Юнайтед», яркие бомбардиры Туре-Андре Флу и Стеффен Иверсен, а также подающие большие надежды Джон Карью и Йон Арне Риисе.

На ЧМ-1994 в США ситуация в квартете, в котором выступали норвежцы, получилась уникальной: все четыре сборные набрали одинаковое число очков (по 4) при нулевой разнице забитых и пропущенных мячей. Пришлось считать только забитые голы. У Норвегии их было меньше всех (только один), потому она и заняла последнее место в группе.

На ЧМ-1998 вышли из группы, но в 1/8 финала уступили итальянцам.

На Евро-2000 блеснуть не удалось — четыре очка в трех встречах и третье место в группе.

Казалось, что теперь в Норвегии вновь появилось поколение, которое принесет болельщикам радость. Однако время, видимо, еще не пришло. Холанну всего лишь 23, у него еще будут шансы вывести страну на крупный международный турнир.