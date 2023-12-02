Что нужно знать о жеребьевке Евро-2024: состав корзин, когда и как определятся три последних участника

Рассказываем о главном событии субботы.

Сегодня состоится жеребьевка чемпионата Европы, который пройдет летом 2024 года. Мы уже знаем 21 участника турнира. Три оставшиеся команды станут известны после стыковых матчей.

Самое время подробнее рассказать о том, что будет происходить этим вечером в Германии.

Корзины почти заполнены: Албания и Румыния — во второй, Италия и Швейцария — в четвертой

Сразу ответим на главный вопрос: почему «Скуадра адзурра» оказалась в последней корзине? Здесь дело не провальном отборе на ЧМ-2022. Все зависело только от выступлений в квалификации на Евро-2024. Разберем корзины более подробно.

Их всего четыре. В первую попали Германия (страна — хозяйка турнира), Португалия, Франция, Испания, Англия и Бельгия. Это пять лучших национальных сборных по количеству набранных очков, выигравших свои отборочные группы.

Во второй оказались команды, занявшие первые места в своих группах, но набравшие меньшее количество очков. Это Венгрия, Турция, Дания, Албания и Румыния. Еще одна сборная — Австрия — стала лучшей в отборе по очкам среди вторых мест. Она тоже попала в эту корзину.

В третью отправились команды, которые заняли вторые места в группах: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия и Чехия.

И, наконец, в четвертую корзину попали три худшие сборные по количеству набранных баллов, занявшие вторые места в своих группах: Италия, Сербия и Швейцария. Позже к ним добавятся три победителя весенних стыков.

Трех последних участников мы узнаем весной

12 национальных сборных продолжат борьбу за три позиции. Эти команды выбраны по итогам Лиги наций — в стыки попали лучшие по рейтингу из четырех дивизионов среди тех, кто не смог отобраться на Евро через групповой этап.

Дальше все просто: все 12 команд разделены на три пути по четыре участника, они сыграют по формуле полуфиналов и финалов.

Путь А:

Польша — Эстония;

Уэльс — Финляндия.

Путь B:

Израиль — Исландия;

Босния и Герцеговина — Украина.

Путь С:

Грузия — Люксембург;

Греция — Казахстан.

Ответных встреч здесь не будет. Матчи 1/2 финала пройдут 21 марта следующего года, финалы — 26 марта.

Жеребьевка пройдет сегодня, никакие сборные разводить не будут

Как будет проходить церемония? Для жеребьевки понадобятся шесть корзин (A, B, C, D, E, F). В корзине А будет всего три шара для позиций A2, A3 и A4 в группе A, поскольку Германия автоматически получит позицию A1. В корзинах B-F будет по четыре шара.

Уже известно, что никакие команды разводить при жеребьевке не будут.

Где смотреть жеребьевку?

Прямая трансляция из Гамбурга будет доступна на сайте УЕФА, также мы проведем текстовый онлайн на нашем сайте. Стартуем вместе в 20.00 по московскому времени!