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Чемпионат Европы

Сегодня, 21:15

Сборная Польши на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Польша сыграет на Евро в группе с Францией, Нидерландами и Австрией
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Польши Роберт Левандовски, Войцех Щенсны и Петр Зелиньски
Роберт Левандовски, Войцех Щенсны и Петр Зелиньски.
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На Евро поляки сыграют в группе с Францией, Нидерландами и Австрией.
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Рейтинг сборной и клубов Польши

Рейтинг стран УЕФА

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) поляки располагаются на 28-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Рейтинг стран ФИФА

Польская Экстракласа — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1926 года. 18 профессиональных клубов играют по круговой системе (34 тура). Команды, занявшие последние три места, вылетают в первую лигу (второй по уровню дивизион Польши).

Самый титулованный футбольный клуб в истории Польши — «Легия». Столичная команда выигрывала чемпионат 15 раз. Действующий чемпион страны — «Ракув».

В топ-100 клубного рейтинга УЕФА (на 4 апреля 2024 года) находятся только две польские команды: «Лех» (86-я строчка) и «Легия» (89-я).

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История выступлений Польши на Евро

Польша играла на чемпионате Европы четыре раза, предстоящий турнир станет пятым подряд. Наивысшее достижение сборной — выход в четвертьфинал на Евро-2016.

История выступлений Польши на Евро

Рекордсменом сборной Польши по числу сыгранных матчей на Евро является Роберт Левандовски — 11. Он также лидирует в списке лучших бомбардиров команды на континентальном первенстве (5 голов).

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Кто возглавлял сборную Польши на Евро

Лео Бенхаккер возил поляков на первый в истории чемпионат Европы — в 2008 году, Францишек Смуда руководит командой на домашнем финальном турнире через четыре года. Еще два Евро сборная провела под началом Адама Навалки и Паулу Соузы.

Тренеры сборной Польши на Евро

Главный тренер сборной Польши

Польскую команду с сентября 2023 года возглавляет Михал Пробеж. До работы в национальной сборной 51-летний специалист тренировал местные клубы, греческий «Арис», а также сборную Польши (U-21). В 2010-м на родине его признали тренером года.

Камиль Гросицкий и главный тренер сборной Польши Михал Пробеж
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж (справа) и Камиль Гросицкий.
Фото Reuters

Как команда выступила в отборочном турнире Евро

В группе D поляки заняли третье место, пропустив вперед Албанию и Чехию. В восьми матчах «Белые орлы» победили лишь трижды, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. Команда Пробежа забила 15 голов, пропустив 11 раз.

Лучшим бомбардиром поляков на групповом этапе стал Роберт Левандовски (3 мяча).

Сборная Польши пробилась на Евро-2024 в Германию благодаря двум победам в плей-офф Лиги наций УЕФА (стыкам чемпионата Европы) в марте — над Эстонией (5:1) и Уэльсом (0:0, 5:4 в серии пенальти).

Футболисты сборной Польши в матче отборочного цикла Евро-2024 против Эстонии
Футболисты сборной Польши в матче отборочного цикла Евро-2024 против Эстонии.
Фото Reuters

Состав и главные звезды сборной Польши

Вратари: Лукаш Скорупски («Болонья»), Бартломей Драговски («Панатинаикос»), Марцин Булка («Ницца»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Защитники: Матеуш Ветеска («Кальяри»), Роберт Гумны («Аугсбург»), Михал Карбовник («Герта»), Павел Бохневич («Херенвен»), Бартош Саламон («Лех»), Павел Давидович («Верона»), Бартош Берешиньски, Себастьян Валюкевич (оба — «Эмполи»), Патрик Педа (СПАЛ), Томаш Кендзера (ПАОК), Тымотеуш Пухач («Кайзерслаутерн»), Ян Беднарек («Саутгемптон»), Якуб Кивер («Арсенал»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»).

Полузащитники: Никола Залевски («Рома»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камиль Гросицки («Погонь»), Себастьян Шиманьски («Фенербахче»), Петр Зелиньски («Наполи»), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед»), Якуб Каминьски («Вольфсбург»), Дамьян Шиманьски (АЕК), Якуб Петровски («Лудогорец»), Кароль Линетти («Торино»), Михал Скурась («Брюгге»), Павел Вшолек («Легия»), Гжегож Крыховяк («Абха»), Патрик Дзичек («Пяст»), Филип Мархвиньски («Лех»), Кристиан Белик («Бирмингем»), Тарас Романчук («Ягеллония»).

Нападающие: Кароль Свидерски («Верона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Адам Букса («Антальяспор»), Кшиштоф Пентек («Истанбул Башакшехир»).

Ориентировочный состав сборной Польши

Главные звезды сборной Польши:

Роберт Левандовски — живая легенда польского футбола. Рекордсмен своей сборной по количеству сыгранных матчей и голов.

Войцех Щенсны — бессменный вратарь команды. На него традиционно возлагаются большие надежды на крупном турнире.

Петр Зелиньски — действующий чемпион Италии, лидер полузащиты «Наполи». В сборной является незаменимым игроком центра поля.

Трофей Евро-2024. Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

С кем Польша сыграет на Евро

Поляки попали в квартет D. Их соперниками станут Нидерланды, Австрия и Франция.

Расписание матчей в группе

16 июня, воскресенье

Польша — Нидерланды (Гамбург, 16.00 — здесь и далее по московскому времени)

21 июня, пятница

Польша — Австрия (Берлин, 19.00)

25 июня, вторник

Польша — Франция (Дортмунд, 19.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Польши встретится с командой, занявшей вторую строчку в квартете F (Турция, Португалия, Чехия, Грузия).

Если поляки занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в группе Е (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Польша сыграет с кем-то из победителей групп B (Испания, Хорватия, Италия, Албания), С (Словения, Дания, Сербия, Англия) или Е.

Футболисты сборной Польши в матче отборочного цикла Евро-2024 против Уэльса
Футболисты сборной Польши после серии пенальти в матче отборочного цикла Евро-2024 против Уэльса.
Фото AFP

Как Польша выступит на Евро 2024: прогноз

Очевидно, что лидерство группе D разыграют Франция и Нидерланды. У сборной Польши есть шансы побороться за выход в плей-офф с третьего места, но австрийцы на данный момент выглядят сильнее. Они уверенно прошли отбор Евро — проиграли всего один раз в восьми матчах, отстав лишь на очко от сборной Бельгии.

Полякам нужно надеяться на чудо в исполнении Левандовски. С трудом верится, что нападающий, которому в августе исполнится 36 лет, к тому же проводящий не самый яркий сезон, сможет его сотворить. Однако главный тренер верит в него.

«В мире немного таких игроков, как Левандовски. С ним мы можем добиться многого», — сказал Пробеж после победы на Уэльсом.

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Коэффициент букмекеров на выход поляков из группы — 2.35, на победу в турнире — 150.0

Прогноз: четвертое место в группе.

Войцех Щенсны
Петр Зелиньски
Роберт Левандовски
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Сборная Нидерландов на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды