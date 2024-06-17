Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

17 июня, 20:30

Сборная Португалии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Криштиану Роналду может обновить рекорд по голам на Евро
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Португалии Рафаэл Леау, Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш
Рафаэл Леау, Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Криштиану Роналду обновит свой рекорд по голам на Евро?
Кубок Евро-2024 и&nbsp;официальный мяч турнира на&nbsp;фоне Бранденбургских ворот в&nbsp;Берлине. Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

Рейтинг сборной и клубов Португалии

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) португальцы располагаются на шестой строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира. Топ-5 дополняют Франция, Бельгия, Англия и Бразилия.

Португалия занимает седьмое место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА (от 14 июня 2024 года). Выше — Англия, Италия, Испания, Германия, Франция и Нидерланды. Следом — Бельгия, Турция и Чехия.

Главный португальский чемпионат — примейра — проводится с 1934 года. 18 профессиональных команд борются за титул чемпиона страны по круговой системе (34 тура). Команды, занявшие 17-е и 18-е места, вылетают в лигу 2. Команда с 16-й позиции играет матч на вылет (дома и в гостях) с третьей командой сезона лиги 2.

Самый титулованный клуб в истории Португалии — «Бенфика». «Орлы» выигрывали чемпионат 38 раз.

В топ-50 клубного рейтинга УЕФА находятся четыре португальских клуба: «Бенфика» (20-е место), «Порту» (21-е), «Спортинг» (31-е) и «Брага» (42-е).

Футболисты сборной Португалии празднуют победу на Евро-2016
Сборная Португалии — чемпион Европы-2016.
Фото Global Look Press

История выступлений Португалии на Евро

Португалия играла в финальном турнире чемпионата Европы 8 раз, этот турнир — 9-й. На счету португальской сборной один титул континентального первенства (2016). Также команда была близка к победе на домашнем Евро-2004, но уступила в финале Греции (0:1).

История выступлений Португалии на Евро

Рекордсменом сборной Португалии по числу сыгранных матчей на Евро является Криштиану Роналду — 25. Он был в заявке команды на пяти турнирах (2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Следом за ним идут Пепе и Жоау Моутинью, оба — по 19 игр.

Лучший бомбардир Португалии на чемпионатах Европы — Роналду (14 голов). Он также является лучшим бомбардиром в истории континентального первенства.

Футболисты сборной Италии&nbsp;&mdash; победители чемпионата Европы-2020. Чемпион Европы-2024 может получить 30 миллионов евро: расклад призовых

Кто возглавлял сборную Португалии на Евро

Фернанду Сантуш привел Португалию к победе на Евро-2016 во Франции, а бразилец Луиз Фелипе Сколари руководил сборной на пути к финалу 2004 года.

Тренеры сборной Португалии на Евро

Главный тренер сборной Португалии

Португальскую сборную на чемпионат Европы в Германию привез 50-летний Роберто Мартинес. Он заступил на пост главного тренера в январе 2023 года.

До назначения в национальную команду Мартинес тренировал «Суонси», «Уиган», «Эвертон» и сборную Бельгии. С бельгийцами Роберто стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.

Роберто Мартинес.
Фото Global Look Press

Как Португалия выступила в отборочном турнире Евро

В группе J португальцы уверенно заняли первое место, опередив Словакию на 8 очков. В 10 матчах команда Роберто Мартинеса одержала десять побед, забила 36 голов и пропустила лишь дважды.

В отборе Португалия одержала несколько разгромных побед, самая крупная — над Люксембургом — 9:0.

Лучшим бомбардиром португальцев в отборочном турнире стал Криштиану Роналду, отметившийся 10 мячами.

Стадионы &laquo;Олимпиаштадион&raquo; и &laquo;Альянц Арена&raquo;. Города и стадионы чемпионата Европы в Германии: здесь выступали Джексон, Мадонна и попрощался Зидан

Состав и главные звезды сборной Португалии

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия).

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Отавио («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Витинья («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Жоау Феликс («Барселона», Испания), Педру Нету («Вулверхэмптон», Англия), Рафаэл Леау («Милан», Италия).

Главные звезды сборной Португалии

Криштиану Роналду — голевая машина. Для 39-летнего нападающего этот Евро будет последним в карьере. Он сделает все, чтобы увеличить свой рекорд по забитым мячам.

Бруну Фернандеш — лучший игрок команды в отборе по системе «гол+пас» (14) и лидер полузащиты.

Рафаэл Леау — один из ярчайших дриблеров континента. Удачное выступление на Евро-2024 может проложить ему путь в более статусный клуб, чем «Милан».

Криштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы-2016
Криштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы-2016.
Фото Global Look Press

С кем Португалия сыграет на Евро

Победитель Евро-2016 попал в квартет F к Турции, Чехии и Грузии.

Расписание матчей в группе

18 июня, вторник

Португалия — Чехия (Лейпциг, 22.00. — Здесь и далее по московскому времени)

22 июня, суббота

Португалия — Турция (Дортмунд, 19.00)

26 июня, среда

Португалия — Грузия (Гельзенкирхен, 22.00)

Трофей Евро-2024. Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Португалии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания) или С (Словения, Дания, Сербия, Англия).

Если португальцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в квартете D (Польша, Нидерланды, Австрия, Франция).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Португалия сыграет с кем-то из победителей квартетов С или B.

Футболисты сборной Португалии

Как Португалия выступит на Евро-2024: прогноз

Почти 20 лет все надежды сборной Португалии на крупных турнирах связывают с Роналду. Главный бомбардир Европы не собирается мириться с возрастом, продолжая ставить рекорд за рекордом. Предстоящий Евро станет для него последним (по чемпионату мира — пока вопрос), и он точно захочет завершить эту историю красиво.

Помимо Криштиану у португальцев собрался мощный и сбалансированный состав: выражение «сплав молодости и опыта» подходит к этой команде идеально. После ухода Фернанду Сантуша европейские бразильцы заиграли в веселый, атакующий футбол.

При удачном стечении обстоятельств португальцы способны пройти далеко. Из группы команда Мартинеса должна выходить с первого места, а дальнейший путь будет зависеть от соперника по 1/8 финала.

Одно можно сказать с уверенностью: на данный момент эта команда выглядит сильнее, чем в чемпионском 2016 году, когда букмекеры видели ее лишь седьмой в списке фаворитов. Сейчас Португалия — в топ-4 претендентов на победу.

Коэффициент букмекеров на выход португальцев из группы — 1.09, на победу в турнире — 8.00.

Маттейс де&nbsp;Лигт, Килиан Мбаппе, Георгий Мамардашвили. Франция выиграет, Нидерланды провалятся, Грузия станет открытием. Прогнозы «СЭ» на Евро-2024

Прогноз: выход из группы с первого места и проход как минимум в 1/4 финала.

Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Рафаэл Леау
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
4
Обсудить
Читайте также
УЕФА хочет запретить флаг России на матче Румыния — Украина
Украинцы скандировали бандеровские лозунги
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Сборная Чехии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды
Сборная Турции на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды
Сборная Грузии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды
УЕФА запретит российские флаги на матче сборной Украины против Румынии
Сборная Словакии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды
Сборная Украины на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Большое спасибо Лунину, мы унизили Украину!» Экс-защитник «Зенита» Кирицэ — о победе Румынии

Украинцы скандировали бандеровские лозунги. А потом крупно проиграли Румынии