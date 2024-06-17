Сборная Португалии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Криштиану Роналду может обновить рекорд по голам на Евро

Криштиану Роналду обновит свой рекорд по голам на Евро?

Рейтинг сборной и клубов Португалии

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) португальцы располагаются на шестой строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира. Топ-5 дополняют Франция, Бельгия, Англия и Бразилия.

Португалия занимает седьмое место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА (от 14 июня 2024 года). Выше — Англия, Италия, Испания, Германия, Франция и Нидерланды. Следом — Бельгия, Турция и Чехия.

Главный португальский чемпионат — примейра — проводится с 1934 года. 18 профессиональных команд борются за титул чемпиона страны по круговой системе (34 тура). Команды, занявшие 17-е и 18-е места, вылетают в лигу 2. Команда с 16-й позиции играет матч на вылет (дома и в гостях) с третьей командой сезона лиги 2.

Самый титулованный клуб в истории Португалии — «Бенфика». «Орлы» выигрывали чемпионат 38 раз.

В топ-50 клубного рейтинга УЕФА находятся четыре португальских клуба: «Бенфика» (20-е место), «Порту» (21-е), «Спортинг» (31-е) и «Брага» (42-е).

Сборная Португалии — чемпион Европы-2016. Фото Global Look Press

История выступлений Португалии на Евро

Португалия играла в финальном турнире чемпионата Европы 8 раз, этот турнир — 9-й. На счету португальской сборной один титул континентального первенства (2016). Также команда была близка к победе на домашнем Евро-2004, но уступила в финале Греции (0:1).

Рекордсменом сборной Португалии по числу сыгранных матчей на Евро является Криштиану Роналду — 25. Он был в заявке команды на пяти турнирах (2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Следом за ним идут Пепе и Жоау Моутинью, оба — по 19 игр.

Лучший бомбардир Португалии на чемпионатах Европы — Роналду (14 голов). Он также является лучшим бомбардиром в истории континентального первенства.

Кто возглавлял сборную Португалии на Евро

Фернанду Сантуш привел Португалию к победе на Евро-2016 во Франции, а бразилец Луиз Фелипе Сколари руководил сборной на пути к финалу 2004 года.

Главный тренер сборной Португалии

Португальскую сборную на чемпионат Европы в Германию привез 50-летний Роберто Мартинес. Он заступил на пост главного тренера в январе 2023 года.

До назначения в национальную команду Мартинес тренировал «Суонси», «Уиган», «Эвертон» и сборную Бельгии. С бельгийцами Роберто стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.

Роберто Мартинес. Фото Global Look Press

Как Португалия выступила в отборочном турнире Евро

В группе J португальцы уверенно заняли первое место, опередив Словакию на 8 очков. В 10 матчах команда Роберто Мартинеса одержала десять побед, забила 36 голов и пропустила лишь дважды.

В отборе Португалия одержала несколько разгромных побед, самая крупная — над Люксембургом — 9:0.

Лучшим бомбардиром португальцев в отборочном турнире стал Криштиану Роналду, отметившийся 10 мячами.

Состав и главные звезды сборной Португалии

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия).

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Отавио («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Витинья («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Жоау Феликс («Барселона», Испания), Педру Нету («Вулверхэмптон», Англия), Рафаэл Леау («Милан», Италия).

Главные звезды сборной Португалии

Криштиану Роналду — голевая машина. Для 39-летнего нападающего этот Евро будет последним в карьере. Он сделает все, чтобы увеличить свой рекорд по забитым мячам.

Бруну Фернандеш — лучший игрок команды в отборе по системе «гол+пас» (14) и лидер полузащиты.

Рафаэл Леау — один из ярчайших дриблеров континента. Удачное выступление на Евро-2024 может проложить ему путь в более статусный клуб, чем «Милан».

Криштиану Роналду с трофеем чемпионата Европы-2016. Фото Global Look Press

С кем Португалия сыграет на Евро

Победитель Евро-2016 попал в квартет F к Турции, Чехии и Грузии.

Расписание матчей в группе

18 июня, вторник

Португалия — Чехия (Лейпциг, 22.00. — Здесь и далее по московскому времени)

22 июня, суббота

Португалия — Турция (Дортмунд, 19.00)

26 июня, среда

Португалия — Грузия (Гельзенкирхен, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Португалии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания) или С (Словения, Дания, Сербия, Англия).

Если португальцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в квартете D (Польша, Нидерланды, Австрия, Франция).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Португалия сыграет с кем-то из победителей квартетов С или B.

Как Португалия выступит на Евро-2024: прогноз

Почти 20 лет все надежды сборной Португалии на крупных турнирах связывают с Роналду. Главный бомбардир Европы не собирается мириться с возрастом, продолжая ставить рекорд за рекордом. Предстоящий Евро станет для него последним (по чемпионату мира — пока вопрос), и он точно захочет завершить эту историю красиво.

Помимо Криштиану у португальцев собрался мощный и сбалансированный состав: выражение «сплав молодости и опыта» подходит к этой команде идеально. После ухода Фернанду Сантуша европейские бразильцы заиграли в веселый, атакующий футбол.

При удачном стечении обстоятельств португальцы способны пройти далеко. Из группы команда Мартинеса должна выходить с первого места, а дальнейший путь будет зависеть от соперника по 1/8 финала.

Одно можно сказать с уверенностью: на данный момент эта команда выглядит сильнее, чем в чемпионском 2016 году, когда букмекеры видели ее лишь седьмой в списке фаворитов. Сейчас Португалия — в топ-4 претендентов на победу.

Коэффициент букмекеров на выход португальцев из группы — 1.09, на победу в турнире — 8.00.

Прогноз: выход из группы с первого места и проход как минимум в 1/4 финала.