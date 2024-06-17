Сборная Португалии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

17 июня, 20:30
В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) португальцы располагаются на шестой строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира. Топ-5 дополняют Франция, Бельгия, Англия и Бразилия.
Португалия занимает седьмое место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА (от 14 июня 2024 года). Выше — Англия, Италия, Испания, Германия, Франция и Нидерланды. Следом — Бельгия, Турция и Чехия.
Главный португальский чемпионат — примейра — проводится с 1934 года. 18 профессиональных команд борются за титул чемпиона страны по круговой системе (34 тура). Команды, занявшие 17-е и 18-е места, вылетают в лигу 2. Команда с 16-й позиции играет матч на вылет (дома и в гостях) с третьей командой сезона лиги 2.
Самый титулованный клуб в истории Португалии — «Бенфика». «Орлы» выигрывали чемпионат 38 раз.
В топ-50 клубного рейтинга УЕФА находятся четыре португальских клуба: «Бенфика» (20-е место), «Порту» (21-е), «Спортинг» (31-е) и «Брага» (42-е).
Португалия играла в финальном турнире чемпионата Европы 8 раз, этот турнир — 9-й. На счету португальской сборной один титул континентального первенства (2016). Также команда была близка к победе на домашнем Евро-2004, но уступила в финале Греции (0:1).
Рекордсменом сборной Португалии по числу сыгранных матчей на Евро является Криштиану Роналду — 25. Он был в заявке команды на пяти турнирах (2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Следом за ним идут Пепе и Жоау Моутинью, оба — по 19 игр.
Лучший бомбардир Португалии на чемпионатах Европы — Роналду (14 голов). Он также является лучшим бомбардиром в истории континентального первенства.
Фернанду Сантуш привел Португалию к победе на Евро-2016 во Франции, а бразилец Луиз Фелипе Сколари руководил сборной на пути к финалу 2004 года.
Португальскую сборную на чемпионат Европы в Германию привез 50-летний Роберто Мартинес. Он заступил на пост главного тренера в январе 2023 года.
До назначения в национальную команду Мартинес тренировал «Суонси», «Уиган», «Эвертон» и сборную Бельгии. С бельгийцами Роберто стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.
В группе J португальцы уверенно заняли первое место, опередив Словакию на 8 очков. В 10 матчах команда Роберто Мартинеса одержала десять побед, забила 36 голов и пропустила лишь дважды.
В отборе Португалия одержала несколько разгромных побед, самая крупная — над Люксембургом — 9:0.
Лучшим бомбардиром португальцев в отборочном турнире стал Криштиану Роналду, отметившийся 10 мячами.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия).
Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Отавио («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Витинья («ПСЖ», Франция).
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Жоау Феликс («Барселона», Испания), Педру Нету («Вулверхэмптон», Англия), Рафаэл Леау («Милан», Италия).
Криштиану Роналду — голевая машина. Для 39-летнего нападающего этот Евро будет последним в карьере. Он сделает все, чтобы увеличить свой рекорд по забитым мячам.
Бруну Фернандеш — лучший игрок команды в отборе по системе «гол+пас» (14) и лидер полузащиты.
Рафаэл Леау — один из ярчайших дриблеров континента. Удачное выступление на Евро-2024 может проложить ему путь в более статусный клуб, чем «Милан».
Победитель Евро-2016 попал в квартет F к Турции, Чехии и Грузии.
Расписание матчей в группе
18 июня, вторник
Португалия — Чехия (Лейпциг, 22.00. — Здесь и далее по московскому времени)
22 июня, суббота
Португалия — Турция (Дортмунд, 19.00)
26 июня, среда
Португалия — Грузия (Гельзенкирхен, 22.00)
В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.
В случае выхода из группы с первого места сборная Португалии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания) или С (Словения, Дания, Сербия, Англия).
Если португальцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в квартете D (Польша, Нидерланды, Австрия, Франция).
Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Португалия сыграет с кем-то из победителей квартетов С или B.
Почти 20 лет все надежды сборной Португалии на крупных турнирах связывают с Роналду. Главный бомбардир Европы не собирается мириться с возрастом, продолжая ставить рекорд за рекордом. Предстоящий Евро станет для него последним (по чемпионату мира — пока вопрос), и он точно захочет завершить эту историю красиво.
Помимо Криштиану у португальцев собрался мощный и сбалансированный состав: выражение «сплав молодости и опыта» подходит к этой команде идеально. После ухода Фернанду Сантуша европейские бразильцы заиграли в веселый, атакующий футбол.
При удачном стечении обстоятельств португальцы способны пройти далеко. Из группы команда Мартинеса должна выходить с первого места, а дальнейший путь будет зависеть от соперника по 1/8 финала.
Одно можно сказать с уверенностью: на данный момент эта команда выглядит сильнее, чем в чемпионском 2016 году, когда букмекеры видели ее лишь седьмой в списке фаворитов. Сейчас Португалия — в топ-4 претендентов на победу.
Коэффициент букмекеров на выход португальцев из группы — 1.09, на победу в турнире — 8.00.
Прогноз: выход из группы с первого места и проход как минимум в 1/4 финала.