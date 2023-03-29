Шотландский кошмар Испании, мощный старт Якина, спасение Грузии без голов Хвичи

Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Откровение Мактоминая

Группа А

У игры в Батуми могла быть шикарная вывеска — один из лучших игроков серии А против лучшего снайпера АПЛ. Однако Холанна выбила из строя травма, но тех, кому посчастливилось попасть на стадион, это вряд ли так уж сильно расстроило. Главное, что на поле был Кварацхелия, который невероятно ярко играл за местное «Динамо» перед переходом в «Наполи».

Хвиче нужно было обязательно проявлять лидерские качества, так как хозяева начали игру не лучшим образом и довольно быстро пропустили. Проблемы им создал Серлот, который губил свои моменты с испанцами, а тут с линии штрафной попал в угол так, что Мамардашвили даже не шелохнулся. А если бы голкипер не остановил удар Эльюнусси в упор, а Эурснес не промахнулся с трех метров с добивания, для грузинской команды все могло сложиться совсем печально.

К жизни ее стали возвращать бывшие игроки «Рубина». Сначала Хвича после фирменного смещения в центр закрутил мяч в сантиметрах от цели. Потом Давиташвили устроил слаломный рейд со свой половины, и уже в штрафной защитник в последний момент выбил мяч с его ноги. Результата не было, но характер игры стал стремительно меняться. А после перерыва хозяева словно переключили скорости, и ответный гол Микаутдзе стал логичным развитием событий. Однако, несмотря на преимущество Грузии и опасный дальний удар Кварацхелии, к победе ближе были норвежцы. Две единички на табло сохранили блестяще остановленный Мамардашвили удар Серлота и необъяснимый промах Эдегора из убойной позиции. Так что для открывшей турнир команды Вилли Саньоля ничья — не самый плохой результат, тогда как скандинавы без Холанна провалили старт, набрав одно очко в двух матчах.

Крупная победа Испании в стартовом туре замаскировала проблемы «Красной фурии» в обороне. В принципе, исходя из созданных моментов, те 3:0 вполне могли превратиться в 3:3. А то, что не смогли норвежцы, сделали шотландцы. Поскользнувшийся на фланге Педро Порро подарил мяч Робертсону, и тот выдал пас под удар Мактоминаю. Полузащитник «МЮ» поймал невероятный кураж и словно продолжил игру с Кипром, где он оформил дубль после выхода на замену.

У испанцев, кстати, в первом туре тоже обнаружился классный джокер, получивший во вторник место в старте. Только Хоселу, в отличие от Мактоминая, не хватило удачи, и его удар остановила перекладина. Другим выстрелам гостей, периодически прижимавших Шотландию к воротам, не хватало точности. В частности, очень опасно бил головой Давид Гарсия — 29-летний защитник, дебютировавший в сборной.

Теперь на основе этого матча испанцам стоит взять урок эффективности у Мактоминая. И, конечно, не ошибаться в обороне, как Карвахаль, провалившийся в дуэли с Тирни. Да и в центре все было плохо, так как мяч отбили на ногу набегавшему из глубины автору гола. В том числе благодаря таким просчетам Испании Мактоминай — один из претендентов на звание открытия первых туров. Речь, естественно, о неожиданно прорезавшихся навыках бомбардира. За первые 37 матчей в сборной он отличился всего раз, а тут — четыре за две неполные игры!

Что интересно, в прошлый раз в отборах на Евро больше одного гола Испании тоже забил игрок с Британских островов — североирландец Хили, сделавший хет-трик в сентябре 2006 года. Тогда «Красная фурия» сенсационно проиграла (2:3), и ничего — небо не рухнуло на землю. Испанцы сразу же уступили шведам, но в итоге стали чемпионами Европы. Только сейчас вопросов к Луису де ла Фуэнте будет много. Пока же о нем будут говорить как о первом с 1991 года тренере, который проиграл с Испанией свой дебютный выездной матч. Тем временем Шотландия празднует первый за 39 лет успех в игре с этим соперником.

И В Н П М О 1. Шотландия 2 2 0 0 5-0 6 2. Испания 2 1 0 1 3-2 3 3. Норвегия 2 0 1 1 1-4 1 4. Грузия 1 0 1 0 1-1 1 5. Кипр 1 0 0 1 0-3 0

17 июня. Норвегия — Шотландия, Кипр — Грузия.

Хорваты исправились после стартового провала

Группа D

Первый домашний матч сборной Турции после страшного землетрясения был серьезной мотивацией для хозяев. Постарались и фанаты, вывесив гигантский баннер с перечислением всех пострадавших городов и надписью: «Мы вместе преодолеем трудности. Мы построим прекрасное будущее плечом к плечу».

Однако активность впервые за девять лет проигравших дома отборочный матч турок не принесла результата в дебюте. В одном эпизоде Хорватию спас Ливакович, в броске вытянувший из угла удар Актюркоглу. Во втором взятие ворот отменили из-за офсайда, тогда как массированная атака «шашечных» увенчалась голом Ковачича, поддержавшего наступление вторым темпом. Он же закрепил перевес гостей в добавленное к первому тайму время, обезопасив команду Златко Далича от нервной концовки образца первого тура.

Хорватия выучила валлийский урок и теперь опережает «драконов» за счет лучшей разности мячей. А Латвия, попрактиковавшись в товарищеском матче на схожих по стилю ирландцах (2:3), даже периодически напрягала Уэльс на стандартах. Однако к радости болельщиков и присутствовавшего на стадионе Гарета Бэйла хозяева в конце первого тайма исполнили британскую классику с подачей Джеймса на взлетевшего над защитниками Мура. С момента своего дебюта в сборной в 2019 году этот форвард — лучший снайпер валлийцев с 10 мячами.

И В Н П М О 1. Хорватия 2 1 1 0 3-1 4 2. Уэльс 2 1 1 0 2-1 4 3. Турция 2 1 0 1 2-3 3 4. Армения 1 0 0 1 1-2 0 5. Латвия 1 0 0 1 0-1 0

16 июня. Уэльс — Армения, Латвия — Турция.

Сенсация в Косово

Группа I

Швейцария после 5:0 с Белоруссией столкнулась с куда большим сопротивлением израильтян, однако обеспечила результат двумя голами на стыке таймов. К обоим мячам оказался причастен Фройлер, который ассистировал Варгасу, а потом сам нанес удар по воротам, завершившийся результативным добиванием Амдуни. До старта отборочного цикла весь опыт этого полузащитника «Базеля» на таком уровне исчислялся 11 минутами в Лиге наций. Однако травма Шачири дала шанс 22-летнем игроку, и он оправдал доверие голами в обоих матчах. Как результат — самый мощный старт Швейцарии в отборочных турнирах после квалификации на ЧМ-1994. Тогда нынешний тренер сборной Мурат Якин еще даже не дебютировал в сборной в качестве игрока.

Что касается других матчей, то Белоруссия была не так безнадежна. Хотя, пропустив со штрафного с острейшего угла, и тут же получив второй мяч, наши соседи рисковали развалиться. Где-то, как в случае с попадание в перекладину, им повезло, но белорусы и атаки интересные проводили, и красивым голом отметились. Только это не впишешь в таблицу, где выше даже Андорра, добившаяся сенсационной ничьей в Косово.

И В Н П М О 1. Швейцария 2 2 0 0 8-0 6 2. Румыния 2 2 0 0 4-1 6 3. Косово 2 0 2 0 2-2 2 4. Андорра 2 0 1 1 1-3 1 5. Израиль 2 0 1 1 1-4 1 6. Белоруссия 2 0 0 2 1-7 0

16 июня. Андорра — Швейцария, Белоруссия — Израиль, Косово — Румыния.