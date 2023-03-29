Сорвавшаяся встреча Хвичи и Холанна, страсти по Норманну, мини-ураган перед стартом. Репортаж Рабинера из Батуми

Обозреватель «СЭ» побывал на матче Грузия — Норвегия (1:1).

На 55-тысячнике в Тбилиси перекладывают газон перед молодежным Евро. Но 20-тысячник в Батуми разрывается от децибел

За три часа до матча сквозь закрытое окно моего апарт-отеля, расположенного на 18-м этаже 50-этажного небоскреба в четверти часа ходьбы от стадиона, прорвалось многоголосое: «Сакартвело! Сакартвело!» — «Грузия! Грузия!» А вскоре стали появляться картинки шествия болельщиков по столице Аджарии. Почти все они были облачены в футболки с фамилией Кварацхелия...

Вообще-то я намного больше люблю Тбилиси — таинственный город с богатейшей историей, очаровательными балконами, с проспектом Руставели, где каждое здание окутано миллионом легенд, в которых не отличишь (да и зачем?) истину от мифа; с неповторимым рельефом и знаменитыми серными банями, с крепостью Нарикала и воспетой в песнях горой Мтацминда, разбитым на ней прекрасным парком и рестораном у подножия телевышки, где уже более века подают лучшие в столице Грузии пончики; с волшебной вечерней подсветкой и сотнями граффити черных котов в старом городе... Впрочем, стоп. Тбилиси при всей моей к нему любви к теме нашего повествования прямого отношения не имеет.

Батуми же — город-нувориш, непрекращающаяся турецкая (эта страна тут совсем близко) стройка на Черном море, курорт, которому очень подходит формула: «Тут Дубай, а тут — Мумбай». Не успеешь оглянуться, как десятки новеньких сверкающих вечерами небоскребов сменяют ужасающе ветхие здания, а душу во всей этой чересполосице угадать, по мне, довольно сложно. Что, впрочем, не мешало ни тем же норвежцам, ни мне и другим гостям города кайфовать на набережной при 24-градусном, по-настоящему летнем тепле. Причем через пару дней в аджарской столице будет всего 6-7 градусов с дождем. Участникам и зрителям матча Грузия — Норвегия крупно повезло.

Вообще-то Батуми как раз знаменит своими дождями. Местные жители охотно рассказывают, что в былые времена эти края называли «мочевым пузырем Советского Союза». Потому что это — самое дождливое место в бывшем СССР. Сухой климат в Тбилиси — абсолютная противоположность влажности Аджарии, где почти невозможно полностью высушить вещи после стирки. Но день игры выдался ослепительно солнечным, и только за полчаса до ее старта началось нечто. Впрочем, об этом — позже.

Чаще сборная играет в столице, на 55-тысячном легендарном стадионе «Динамо» имени Бориса Пайчадзе, где блистала тбилисская команда конца 70-х — начала 80-х годов прошлого века, а в 2015 году проводился Суперкубок Европы «Барселона» — «Севилья» с эпическим счетом 5:4 и двумя мячами Лео Месси со штрафных. Но сейчас там перестилают газон под молодежный чемпионат Европы, который пройдет в июне. Поэтому игра проходила на новеньком батумском 20-тысячнике, где несколько месяцев между «Рубином» и «Наполи» блистал Хвича Кварацхелия. Кстати, специально ради него на игру приехала итальянская съемочная группа, которая готовит о Кварадоне документальный фильм — к неизбежному уже, судя по всему, чемпионству «Наполи».

На сборную Грузии вообще ходят хорошо, а тут она и в Лиге наций С сверхуверенно выиграла группу, опередив второе место — Северную Македонию — на шесть очков; и Хвича, по которому в стране сходят с ума, в Неаполе проводит сезон мечты. В общем, как можно удивляться тому, что 20 тысяч билетов, как рассказали коллеги, разлетелись за первые два часа онлайн-продаж?

А какие граффити можно увидеть на фоне отличной «Батуми Арены»! Давид Кипиани с Кубком обладателей кубков 1981 года, Диего Марадона... Пусть последний здесь никогда не был — и что? Любим — значит, нарисуем! А футбольных художников здесь ценят как нигде. Известно, что Эдуард Стрельцов больше всего любил играть в Грузии (да, в Тбилиси, а не в Батуми, но тут, думаю, разницы нет), поскольку там люди не стеснялись восхищаться талантом приезжих мастеров, стоя им рукоплескать вслед за шедеврами и после окончания матчей. Хотя там и своих искусников всегда хватало.

Теперь появился новый. На этих батумских граффити Хвича обязательно будет. Тем более что перед «Наполи» на него здешний стадион забивался на каждый матч. И здесь же его провожали в Неаполь.

Футболисты сборной Грузии. Фото Reuters

А в Тбилиси случилась прекрасная история. Уже рассказывал, но повторю. На домашнем матче тбилисских динамовцев с «Дилой» (Гори) — при том, что встречались второе и третье на тот момент места в чемпионате — было около двухсот зрителей. На 55-тысячнике! А спустя две недели на матч динамовцев Тбилиси и Батуми пришло 20 тысяч. Лично на Хвичу. Все они в первом тайме сидели на одной трибуне — рядом с которой бегал их любимый Квара. А в перерыве перешли на противоположную. Вместе. Это происходило в момент, когда меня познакомили с его отцом. КАК он на это смотрел! Такое в истории грузинского футбола происходило только с Михаилом Месхи, также волшебником фланга.

Хвича — плоть от плоти грузинского футбола. Таким и должен был родиться феноменальный грузин нового поколения. Хотя, когда тренера норвежцев француза Вилли Саньоля засыпали вопросами о его самом звездном игроке, он не без раздражения ответил:

— Против Норвегии будет играть не Хвича, а сборная Грузии. И в сборной у него другая роль, чем в «Наполи». Другая — потому что мы играем в иной футбол, используем другую систему. Говорить о нюансах этих различий будет слишком долго и скучно. При этом последнюю Лигу наций он провел так же блестяще, как этот сезон за «Наполи», в каждом матче показывал высочайший уровень.

Любопытно, что в обороне норвежцев вышел одноклубник Хвичи по «Наполи» — Лео Эстигор. Основным защитником его там назвать нельзя, тем не менее в 20 матчах Серии А этого сезона он был задействован. После матча я не упущу возможности спросить Эстигора о Кварацхелии.

— Квара — очень хороший человек. Контракты мы с ним подписывали почти одновременно — и, как новички, быстро подружились. Я счастлив, что знаю Квару и играю с ним. Это потрясающий игрок с очень большим будущим. Выходить на поле против него было довольно непривычным чувством. И забавным. Мы долго говорили в клубе об этом. Я был рад сыграть против него. Скоро увидимся и обсудим!

Эрлин Холанн. Фото Reuters

«Часть меня разочарована, что Холанн против нас не сыграет»

Одного в преддверии этого матча мне было страшно жаль. Я жил предвкушением соперничества двух лучших молодых футболистов Европы — Кварацхелия и Эрлинга Холанна (Килиана Мбаппе в его 24 молодым игроком уже не считаю). В первую очередь поэтому, собственно, и захотел поехать на этот матч. Но грандиозный норвежец приехал в сборную только для того, чтобы после неутешительного заключения врачей вернуться в расположение «Манчестер Сити».

Без него Норвегия проиграла 0:3 в Испании. Хотя Саньоль и утверждал на предматчевой пресс-конференции, что такого разгрома северяне абсолютно не заслуживали, а новержцы намного сильнее северных македонцев. Его норвежский коллега Столе Сольбаккен в ответ на мой вопрос о том, одна или разные сборные с Холланном и без него уверенно ответил, что одна, и она не будет менять ни стиль, ни модель игры как в атаке, так и в обороне. Хотя понятно, что таких индивидуальных качеств, как у сметающей все блондиномашины, ни у кого не найдешь.

Сольбаккен окажется прав — на месте Холанна выйдет Александр Серлот из «Реала Сосьедад» и забьет единственный норвежский гол в матче. А до игры Серлот говорил:

— Эрлинг — большая потеря, но мы постараемся обернуть эту неприятность к лучшему. Любая команда, в которой есть по-настоящему большой футболист, иногда начинает от него слишком зависеть. Здесь же все постараются сыграть как единый механизм, не полагаясь на то, что Холанн за нас все решит.

Мне было интересно, как на отсутствие Холанна отреагирует грузинская сборная. И я задал главному тренеру Саньолю и капитану Гураму Кашия из братиславского «Слована» одинаковый вопрос: «Понятно, что с точки зрения результата вам выгодно, чтобы он не играл. Но как людям, которые любят футбол, вам как тренеру и игроку было бы интересно против него сыграть?»

Ответ был единогласным и очень меня порадовавшим. Футбольным, а не узколобо-прагматичным!

Саньоль: «Как человек, который любит футбол, я был бы рад видеть Холланна на поле — пусть даже и против нас. Часть меня разочарована, что он против нас не сыграет. Всегда прекрасно играть против лучших. Наверняка без него Норвегия будет играть чуть по-другому».

Кашия: «Холанн — лучший форвард в мире. Я был бы счастлив попробовать себя против него. Если бы, конечно, тренер меня поставил, ха-ха (Саньоль сидел рядом с капитаном и заулыбался). Поэтому немного разочарован».

Сольбаккену, кстати, напомнили о его собственной игре за сборную против Грузии в 1999 году. Он охотно поддержал тему:

— Меня тогда признали лучшим игроком матча, что вообще-то происходило крайне редко! И мы выиграли — 4:1. Но теперь сыграем против хорошей домашней команды. Я видел ее матчи со Швецией, Испанией, все игры последней Лиги наций. Это стабильная сборная с тремя большими центральными защитниками и хорошим тренером Саньолем, с которым команда постоянно прогрессирует. И с футболистом, способным решить исход игры в одиночку. Тем не менее, мы приехали сюда за тремя очками.

Мартин Эдегор. Фото Reuters

«Эдегор очень любит Слуцкого»

Возвращаясь к Холанну, я воспользовался случаем, чтобы спросить у норвежских журналистов, как же правильно произносится его фамилия — с буквой «д» на конце или без нее. Ответ был четким: на норвежском — без! В то же время и сам Эрлинг, и его соотечественники с пониманием относятся, когда иностранцы называют его «Холандом».

Подробнее о Холанне я поговорил с норвежским журналистом издания Dagbladet Торе Ульриком Братландом.

— В Норвегии уже считают Холанна главной суперзвездой?

— Да. В стране сейчас идет об этом большая дискуссия. И большинство считает, что он — самая большая спортивная звезда в Норвегии всех времен. Не только футбольная, а вообще спортивная. Единственное, чего ему пока не хватает, — большого титула с «Манчестер Сити», будь то победы в АПЛ или в Лиге чемпионов. Но не вижу ни одного имени, которое было и есть больше Холанна.

— Недавно он забил пять мячей «Лейпцигу» за 63 минуты, и Пеп Гвардиола его заменил, не позволив установить рекорд ЛЧ всех времен. Была ли на это гневная реакция в Норвегии?

— Да, он мог забить шесть и побить рекорд Месси. Определенная реакция была, но большинство людей в Норвегии уважают Гвардиолу и его решение. Потому что у Эрлинга есть довольно внушительная история травм. И уважение это вызвано тем, что тренер использует его с разумной степенью осторожности.

Хосеп Гвардиола и Эрлин Холанн. Фото AFP

— Что за травму он получил перед сборной?

— Потянул правый пах. Проблема становилась все больше с каждым днем. Он приехал в расположение сборной в Испанию перед матчем, норвежские врачи посмотрели на его состояние и быстро решили, что он не сможет сыграть, причем в обоих матчах — и с Испанией, и с Грузией.

— Вернется ли он на поле сразу после перерыва на сборные?

— Эрлин съездил в госпиталь в Барселону, и пока есть сомнения, что он будет готов к матчу с «Ливерпулем» 1 апреля. Никто пока этого точно не знает.

— Что за характер у Холанна? Он производит впечатление неконфликтного парня.

— Внутри команды он очень популярен. Парни воспринимают его таким же, как они сами, а он со всеми общается на равных. Конечно, ни у кого нет его статуса, но внутри коллектива он не ведет себя как суперзвезда. Он — один из пацанов.

— Не Криштиану, не Златан?

— Точно нет. И с хорошим чувством юмора.

— Как общается с прессой?

— После перехода в «Сити» он от нее надежно защищен. Стал редко говорить в микст-зонах, чаще всего проходит мимо. Не могу сказать, что это нравится журналистам: мы хотим говорить с самыми большими игроками. Златан, кстати, так никогда себя не вел, а всегда останавливался и разговаривал с журналистами. Но когда Холанн сидит и говорит на пресс-конференциях, то дает разумные, толковые ответы.

— А как у него отношения с другой звездой сборной — Мартином Эдегором?

— Может, кто-то удивится, но они одни из лучших друзей в команде. У них нет прямой конкуренции по позициям. Они — в одной группе в WhatsApp. Эта группа, как я понимаю, создана для игроков из Норвегии, выступающих в Англии.

— К слову, Эдегор когда-нибудь говорил о роли в его карьере российского тренера Леонида Слуцкого?

— Да. Мартин его очень любит. Слуцкий сыграл для него большую роль в тот момент, и Эдегор говорит о нем очень теплые слова, благодарит его.

— Как о футбольном специалисте или о человеке?

— Я слышал, как он говорит о нем как о человеке. Слуцкий много с ним разговаривал, придавал ему уверенности. Исходя из слов Мартина, он приятный человек. Один из тех, благодаря кому его карьера обрела второе дыхание. Оно началось в «Херенвене», затем — в «Витессе» у Слуцкого, потом был «Реал-Сосьедад». Правда, потом Зидан не давал ему в «Реале» много игрового времени, не проявил достаточного терпения. В итоге Эдегора отправили в аренду в «Арсенал», который затем его выкупил.

— С такими двумя звездами Норвегия, наконец, выйдет на чемпионат мира или Европы после многолетнего перерыва?

— Очень на это надеюсь, но двух звезд для этого недостаточно — нужна команда. Между Холанном и Эдегором, с одной стороны, и всеми остальными, с другой, разница очень велика. И если сейчас мы снова не выйдем на Евро, это будет означать, что команда просто недостаточно хороша.

Все видели, что произошло в матче Казахстана с Данией. Это большой шок для футбола. Поэтому, хоть сборная Норвегии и едет за тремя очками, но и одним будет удовлетворена. Все в нашей стране ожидают, что Испания выиграет отбор, а борьба за второе место развернется между Грузией, Шотландией и Норвегией. Только поражение будет кризисным стартом.

...Кто мог в момент нашего разговора с коллегой предполагать, что Шотландия обыграет Испанию и все в этой группе перемешается?

Матиас Норманн. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Норманн и сборная

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в прошлом году после периода в клубе АПЛ «Норвич» возвращался в Россию, уже зная, что это будет стоить ему места в сборной Норвегии, — об этом ему прямо сказал ее главный тренер Столе Сольбаккен. Недавно в «СЭ» вышло мое интервью с Норманном, взятое в конце января в Турции. На вопрос, возникли ли у него сомнения, стоит ли ехать, после того, как он услышал жесткую позицию сборной, он отвечать отказался. А по теме в целом сказал вот что:

— Я вообще не хочу говорить о моей национальной команде. Я больше не являюсь ее частью. Понимаю, что вы хотите спрашивать об этом, но поймите и мою позицию. Мне очень тяжело об этом говорить. Люблю, уважаю и всегда буду любить и уважать свою страну и сборную, их тренера и игроков. Но вдаваться в какие-либо детали о них в целом и о любом из них в частности сейчас не хочу. Сфокусирован только на том, чтобы вернуться после травмы, начать играть за «Динамо» и помогать клубу. Все.

— Но вы надеетесь однажды вернуться в сборную?

— Нет, у меня есть надежда в ближайшее время вернуться на поле. Сейчас это моя единственная надежда.

Эта надежда осуществилась: Норманн набирает форму, хорошо сыграл в стартовом составе с «Зенитом» и «Уралом». Но в сборную ему это возвратиться не поможет. Приехав в Батуми на пресс-конференцию Сольбаккена перед матчем с Грузией, я спросил его в том числе о судьбе Норманна. Ответ был таким же категоричным, как раньше:

— Нет, у него нет шанса вернуться, пока он играет там (в России), и ситуация такова, какова она есть.

Далее возвращаюсь к разговору с журналистом Dagladet Торе Ульриком Братландом. Вот что он сказал по теме Норманна:

— Это часть стратегии в Норвегии, — сказал Братланд. — Там придерживаются мнения, что российские спортсмены (а также, судя по всему, спортсмены, выступающие в российских лигах) не должны участвовать в международных соревнованиях. Цель — оказать больше давления на власть в России, чтобы она села за стол переговоров, и они привели к какому-то соглашению.

— Стало ли сюрпризом в Норвегии, что Норманн после периода в английском «Норвиче» решил вернуться в Россию?

— Немного. Ведь Столе (Сольбаккен, главный тренер сборной Норвегии) сказал: «Если ты поедешь в Россию, то больше не будешь играть за сборную». Но я с Матиасом не разговаривал и не знаю его мотивов, почему он так поступил.

— Вы сказали: «Часть стратегии». То есть это было не решение Сольбаккена, а он озвучил футболисту то, что решили на более высоком уровне? Кто, по-вашему, его инициировал?

— Думаю, федерация. А Столе с ним согласился.

— Какой была роль Норманна в сборной до этого?

— Его статус становился все выше и выше. Считаю, что его отсутствие — потеря для национальной команды. Но политика — выше моего уровня, чтобы я об этом рассуждал.

— Кто-то из норвежских журналистов с Норманном в последние полгода разговаривал?

— После его решения (вернуться в Россию) — нет.

С неспортивными мотивами решения норвежцев все понятно, никто их и не скрывает. Но для меня во всем этом остаются два вопроса:

1. Что в действительности заставило Норманна вернуться в Россию, зная о таких последствиях? Ведь он прямо перед «Динамо» играл в АПЛ и явно был бы востребован в Европе. А денег в любом английском клубе сейчас платят больше или точно не меньше, чем в России.

2. Поступили бы норвежцы так же, если бы речь шла не о Норманне, а об игроке важности Холанна или Эдегора? Правда, эти двое в РПЛ ни при каких обстоятельствах сейчас не оказались бы...

Стадион в Батуми. Фото Reuters

Ураган

За пару часов до начала матча один из моих коллег заглянул в отель, где жила сборная Грузии. Она как раз собиралась выезжать на игру — и в пятизвездную гостиницу, представьте, позволили зайти большому количеству болельщиков, в первую очередь детей, чтобы проводить команду на матч. Для футболистов и тренеров, естественно, сделали широкий коридор, который никто не был вправе пересекать, — но сам факт допуска большой массы поклонников в отель перед матчем возможен, наверное, только в Грузии. Сколько энергии им позитива люди должны были передать игрокам во главе с Хвичей!

...Честно скажу, перед игрой в Батуми было реально страшно. Под таким ураганным ветром я не оказывался никогда. На самом деле сам виноват — засиделись с друзьями на набережной Черного моря, размякли на летнем тепле. На стадион пошли только за полчаса до начала — идти было четверть часа.

И тут началось. Только что была тишь да гладь — и тут задуло так, что едва удавалось устоять на ногах. Грохот был такой, что стало ясно — со старых домов сносит крыши. Покачивались небоскребы. Строительный мусор летел в лицо — еле уворачивались. Так еле дошли до стадиона. А кто-то куда-то не дошел — позже поступили сведения о гибели минимум одного человека.

Но внутри чаши, слава богу, все оказалось в порядке. Арена в Батуми — современная, замкнутая со всех сторон. И там был лишь легкий отзвук того, что творилось снаружи. Но наружная подсветка стадиона на какой-то момент частично отключилась. А летавший над землей песок остался у меня в волосах до конца дня.

Не знаю, из-за урагана ли, но Грузия начала матч очень плохо, и один гол Серлота на 15-й минуте — минимум, что хозяева должны были пропустить в первом тайме. Форвард, заменявший Холанна, прошел вдоль линии штрафной и пустил мяч в самый нижний уголок — в противоход своему движению.

Вообще, первые полчаса преимущество норвежцев было просто тотальным. Эдегор мастерски организовывал атаки, ни на секунду не допуская промедления. Один из моих авторитетных грузинских коллег в перерыве возмущался: «Я просто не понимаю, как он Квеквескири и Абурджания в команде держит!»

Речь, чтобы вы понимали, идет не об Ираклии Квеквескири, выступающем за «Факел», а о Нике — игроке польского «Леха». И тоже опорнике — как и в Воронеже. Игра, особенно созидательная, у него совсем не заладилась — паса три в одном только первом тайме были отданы за спину партнерам и улетели в аут. Все это производило удручающее впечатление. Словно команда забыла выйти на игру!

Бросалось в глаза, что Грузия играла мягкотело. Игроки хозяев явно не проводили последний матч в жизни. Но бесконтактного футбола сейчас не бывает. Только в последние десять минут тайма грузины станут играть лучше и острее. Хвича, до которого вообще-то мяч до перерыва доходил редко, на 39-й минуте шикарно ударит крученым с острого угла — и будет очень близок к тому, чтобы попасть. Видимо, этот и еще пару моментов имел в виду Сольбаккен, когда после матча я спрошу его, на сто процентов ли команда выполнила задание по Кварацхелии.

— С таким игроком, как он, на сто процентов план сработать не может. Но в целом его реализовали хорошо.

До перерыва случился первый из двух эпизодов у норвежцев, когда мячу, казалось, деваться некуда. Фредерик Эурснес — основной игрок блещущей в этом сезоне «Бенфики» — после сейва Мамардашвили выстрелил с пяти метров по воробьям.

А потом Грузия вышла на второй тайм с совсем другим настроением — и сравняла. Сделал это Жорж Микаутадзе, родившийся в Лионе и играющий за «Метц» во французский лиге 2. И как играющий — 14+7! Команда занимает четвертое место и претендует на возвращение в лигу 1. Вот и тут он перекинул мяч головой через центрального защитника, убежал один на один и не оставил шансов вратарю Эрьяну Нюланну из «Лейпцига».

Но, естественно, не он один в этом голе участвовал. От своей штрафной мяч выбил вперед тот же Квеквескири. Буду Зивзивадзе, вышедший за минуту до этого на замену вместо экс-игрока «Уфы» Джемала Табидзе, поборолся, сам мяча не коснулся, но и сопернику задеть его не позволил — а шустрый Микаутадзе в это время как раз набирал ход. Ищи свищи его! Сработали обе первые замены Саньоля — Зивзивадзе поучаствовал в голе, а еще один игрок, блондин Саба Лобжанидзе (из того самого турецкого «Хатайспора», в городе которого недавно произошло страшное землетрясение, а его одноклубник Кристиан Атсу погиб), начал «возить» норвежцев на правом краю. А сама сборная перестроилась со схемы с пятью защитниками на 4-3-3. Гол случился буквально тут же!

После этого пошла игра, что называется, на три исхода. Грузия летела вперед и создавала еще пару моментов — в частности, Лобжанидзе. Но и в ответ получала — вот основной вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили вытаскивает нереальный мяч в упор от Серлота, вот Эдегор не забивает с семи метров по центру в пустые ворота на отскоке. Вот это была фантастическая удача!

Фото AFP

На 81-й минуте Хвича создал второй в этом матче свой голевой момент. Все по классике — сместился с левого фланга в центр и закрутил правой в дальнюю «девятку». Мяч с воротами чуть-чуть разминулся. А ведь какая была бы красота — увидеть, как грузинская публика празднует победный гол Кварацхелии! Если уж даже после промаха целая трибуна кричит: «Хви-ча! Хви-ча!»

Он и в оборону отрабатывал — был момент уже ближе к 90-й минуте, когда Норвегия пару-тройку минут держала мяч на чужой половине поля. Так Хвича не выдержал, сам прибежал и выбил мяч в аут, прервав чужое владение.

На шестой добавленной минуте Лука Гагнидзе из московского «Динамо», вышедший на замену на 90-й минуте, «обрезал» в центре поля, и дело закончилось угловым, причем ВАР долго смотрел эпизод на предмет пенальти за игру рукой. Стадион замер, он еле дышал от волнения. Но пронесло.

1:1 — счет в целом по игре, хотя и 1:2, полагаю, не были бы противоестественны. И в первые полчаса первого тайма преимущество Норвегии было колоссальным, и моментов в целом она создала побольше. Так что ничья для Грузии при таких раскладах — хороший результат. Могло быть хуже.

«Сакартвело!» — скандировала публика и после окончания игры. И Хвича вместе с остальными игроками шел эту публику поблагодарить — он еще во время игры посредством взмаха рук с нею коммуницировал. И люди долго еще не могли и не хотели останавливаться.

Болельщики сборной Грузии. Фото Reuters

Я слушал этот рев батумских трибун — и думал о том, что грузинская земля давно заслужила, чтобы ее сборная поучаствовала в большом турнире. Этого еще не было ни разу, а за время, прошедшее после поколения 90-х с Шотой Арвеладзе, Георгием Кинкладзе и другими игроками классного поколения, самым популярным видом спорта в Грузии стало регби. Услышал об этом от некоторых своих местных знакомых — и поразился. У грузин регби стало популярнее футбола — как такое возможно, вайме?! Это слово грузины восклицают в случаях сильного изумления скорее негативного толка.

Но теперь у них есть Хвича. И пусть вчера он не забил, блеск такой звезды притягивает к футболу тысячи новых поклонников. А уж если грузины, как о том мечтает Кварацхелия, выйдут на чемпионат мира и Европы...

О, что бы это было!