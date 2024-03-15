«Гениальный пас Скамакке». Миранчука отметили в Италии за матч со «Спортингом»

В четверг, 14 марта, «Аталанта» дома победила «Спортинг» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышла в следующую стадию турнира.

Хавбек хозяев Алексей Миранчук провел на поле 76 минут, сделав голевую передачу на Скамакку, который забил решающий мяч. Россиянин получил неплохие оценки от итальянских СМИ.

Tuttosport — 7,0: «Его пас на Скамакку был безупречен. От Миранчука часто исходила угроза воротам соперника».

L'Eco di Bergamo — 7,0: «Играл в атаке справа и раздавал классные передачи. В дебюте встречи Скамакка упустил явный голевой момент после его паса, а Джимсити затем попал в перкладину после навеса Алексея. Голевая передача на Скамакку с правой ноги вышла элегантной».

La Gazzetta dello Sport- 6,0: «В начале матча отдал классную передачу на Скамакку, затем было мало конкретики. Во втором тайме все вышло наоброт: отдал гениальный пас Скамакке, который забил решающий гол».

Corriere dello Sport — 6,5.