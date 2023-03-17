Артета назвал причины поражение от «Спортинга» в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Спортинга» (1:1, пен. — 3:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Это большой удар. Были моменты, особенно в первые 75 минут, когда мы играли гораздо ниже своего уровня и проигрывали каждую борьбу за мяч. Этот поединок сильно отличался от первого матча. «Спортинг» хорошо использовал свободные пространства в атаке и здорово подключался из средней линии. Мы недостаточно прессинговали соперника. Это привело к игре на встречных курсах, чего мы не планировали", — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 17 марта, в Ньоне.