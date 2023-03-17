0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 05:29

Аморим — о победе над «Арсеналом»: «Рады, что дотянули до пенальти, но мы этого заслуживали»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:1, пен. — 5:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«В футболе важен только результат, но нужно похвалить моих ребят за то, как они играли, как сражались после пропущенного мяча, который мы не заслуживали. В концовке пришлось трудно. Особенно в дополнительное время. Было очень тяжело. «Арсенал» всегда относился к нам с уважением. Были рады, что дотянули до пенальти, но мы этого заслуживали», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 17 марта, в Ньоне.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037618--arsenal-vs-sporting-cp/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы: нокаут-раунд 1и /8 финала — пары и результаты
Гол Гонсалвеша «Арсеналу» с середины поля претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
Пеллегрини: «Оба матча с «МЮ» оставили горькое послевкусие»
Пельистри рассказал, за счет чего «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы
Артета назвал причины поражение от «Спортинга» в 1/8 финала Лиги Европы
Азмун сфотографировался с Черчесовым: «Рад вас видеть»
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча Лиги Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Гонсалвеша «Арсеналу» с середины поля претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы