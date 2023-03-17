Аморим — о победе над «Арсеналом»: «Рады, что дотянули до пенальти, но мы этого заслуживали»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:1, пен. — 5:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«В футболе важен только результат, но нужно похвалить моих ребят за то, как они играли, как сражались после пропущенного мяча, который мы не заслуживали. В концовке пришлось трудно. Особенно в дополнительное время. Было очень тяжело. «Арсенал» всегда относился к нам с уважением. Были рады, что дотянули до пенальти, но мы этого заслуживали», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 17 марта, в Ньоне.