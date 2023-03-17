Азмун сфотографировался с Черчесовым: «Рад вас видеть»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун после победы над «Ференцварошем» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы опубликовал фотографию с главным тренером соперника Станиславом Черчесовым.

«Рад вас видеть», — написал Азмун в комментарии к фотографии.

Иранский нападющий вышел на поле в стартовом составе и отыграл 71 минуту, прежде чем его заменили на Адама Гложека.

В первой встрече также выиграл «Байер» (2:0), поэтому немецкая команда вышла в четвертьфинал. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Ньоне.