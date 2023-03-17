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Лига Европы

Сегодня, 04:07

Пельистри рассказал, за счет чего «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри прокомментировал победу над «Бетисом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Английская команда вышла в четвертьфинал.

«Невероятный опыт. Я сыграл первый матч за «МЮ» в стартовом составе и могу этим гордиться. Мы ехали сюда за победой и, к счастью, нам удалось ее одержать. Знали, что они постараются прижать нас, ведь они уступали в счете. Мы старались высоко прессинговать и играть в свою игру. Создали несколько моментов. Понимали, что во втором тайме они пойдут большими силами вперед, и мы получим возможность поймать их на контратаке», — цитирует пресс-служба УЕФА Пельистри.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Ньоне.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037619--betis-vs-man-united/
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Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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