Пельистри рассказал, за счет чего «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри прокомментировал победу над «Бетисом» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Английская команда вышла в четвертьфинал.

«Невероятный опыт. Я сыграл первый матч за «МЮ» в стартовом составе и могу этим гордиться. Мы ехали сюда за победой и, к счастью, нам удалось ее одержать. Знали, что они постараются прижать нас, ведь они уступали в счете. Мы старались высоко прессинговать и играть в свою игру. Создали несколько моментов. Понимали, что во втором тайме они пойдут большими силами вперед, и мы получим возможность поймать их на контратаке», — цитирует пресс-служба УЕФА Пельистри.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдет 17 марта в Ньоне.