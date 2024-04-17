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17 апреля, 22:00

«Аталанта» — «Ливерпуль»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Аталанта» сыграет с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Аталанты».
Фото Reuters
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«Аталанта» и «Ливерпуль» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в Риме на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию с 21.45 мск покажут сайт Мatchtv.ru, телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Самые интересные моменты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы будут доступны в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги Европы. Ключевые события встречи «Аталанта» — «Ливерпуль» будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

«Аталанта» сразу вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где прошла лиссабонский «Спортинг» (1:1 на выезде, 2:1 дома). «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе, а затем прошел пражскую «Спарту» (5:1 на выезде, 6:1 дома).

В первом матче на «Энфилде» «Аталанта» разгромила «Ливерпуль» — 3:0.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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