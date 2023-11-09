«Аталанта» сыграет с «Штурмом» в рамках группового этапа Лиги Европы 9 ноября, в четверг. Матч пройдет на стадионе Atleti Azzurri D'Italia в Бергамо, Италия. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Аталанта» — «Штурм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Аталанта» на данный момент идет на первом месте в турнирной таблице группы D, набрав 7 очков. В активе «Штурма» 4 балла, клуб находится на третьей строчке в группе.

Первая встреча команд в рамках Лиги Европы закончилась вничью со счетом 2:2.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. 28-летний футболист в текущем сезоне провел 3 игры в серии А-2023/24 и не отметился результативными действиями.

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры