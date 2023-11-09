«Бетис» сыграет с «Арисом» в рамках группового этапа Лиги Европы 9 ноября, в четверг. Матч пройдет на стадионе Benito Villamarin в Севилье, Испания. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Бетис» — «Арис» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Права на показ матчей Лиги Европы принадлежат холдингу «Матч ТВ», однако трансляция игры отсутствует в сетке вещания. Вероятно, ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличку на канале «Матч Премьер», которая стартует в 20:30.

«Бетис» на данный момент идет на первом в турнирной таблице группы C, набрав 6 очков. В активе «Ариса» 3 балла, клуб идет на последнем месте.

Первая встреча команд в рамках Лиги Европы закончилась победой испанской команды со счетом 1:0. Российский футболист Александр Кокорин пропустил эту встречу из-за болезни.

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