«Брайтон» выиграл у «Марселя» благодаря голу в концовке и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Брайтон» обыграл «Марсель» дома в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте забил форвард «чаек» Жоау Педро.

Благодаря победе «Брайтон» занял первое место в группе B Лиги Европы с 13 очками и вышел в 1/8 финала турнира. «Марсель» с 11 очками стал вторым и примет участие в стыковых матчах.

В параллельной встрече «Аякс» победил АЕК — 3:1. Нидерландцы заняли третье место в группе B с 5 очками и вылетели в Лигу конференций. АЕК с 4 очками стал последним и завершил участие в еврокубках в сезоне-2023/24.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций состоится 18 декабря.