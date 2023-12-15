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Лига Европы

Сегодня, 00:56

«Брайтон» выиграл у «Марселя» благодаря голу в концовке и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Брайтон» обыграл «Марсель» дома в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте забил форвард «чаек» Жоау Педро.

Благодаря победе «Брайтон» занял первое место в группе B Лиги Европы с 13 очками и вышел в 1/8 финала турнира. «Марсель» с 11 очками стал вторым и примет участие в стыковых матчах.

Лига Европы. Группа B
14 дек, 23:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:0
Марсель

В параллельной встрече «Аякс» победил АЕК — 3:1. Нидерландцы заняли третье место в группе B с 5 очками и вылетели в Лигу конференций. АЕК с 4 очками стал последним и завершил участие в еврокубках в сезоне-2023/24.

Лига Европы. Группа B
14 дек, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
3:1
АЕК

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций состоится 18 декабря.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК АЕК (Афины)
ФК Аякс
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Марсель
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