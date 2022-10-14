Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 08:53

Фофана заявил, что «Монако» необходимо начать новую победную серию

Виктория Кравченко

Защитник «Монако» Уэсли Фофана поделился мнением о разгромной победе «Трабсзанспора» (0:4).

«Первые 40 минут были хорошими, мы не были эффективны. Нам придется поднять голову и вернуться к работе. Сыграть снова в воскресенье против «Клермона» — это шанс, мы должны поднять голову и для себя, и для болельщиков. Вот уже полтора месяца как мы в гуще событий, надо срочно начинать новую красивую серию», — цитирует Фофану сайт «Монако».

«Монако» опустился на третье место в группе H Лиги Европы, а «Трабзонспор» поднялся на вторую строчку.

ФК Монако
ФК Трабзонспор
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Панарин затмил Капризова: издевался над обороной «Миннесоты» и набрал четыре очка
«Вашингтон» разочаровался в русском вратаре. Но сегодня он остановил самого Овечкина
Россиян предупредили о мошенничестве с «переводом» на банковскую карту
CNN: SpaceX сообщила Пентагону о невозможности оплачивать работу Starlink на Украине
Житель Харьковской области рассказал о зверствах польских наемников
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Главный тренер «Реала Сосьедад» о выходе в плей-офф Лиги Европы: «Мы хотим большего»