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Лига Европы

Сегодня, 09:11

Моуринью о плей-офф Лиги Европы: «Будет тяжело из-за акул-неудачников Лиги чемпионов»

Моуринью рассказал о главных сложностях в плей-офф Лиги Европы
Руслан Минаев

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23. По словам португальского специалиста, эта стадия турнира будет гораздо сложнее, в том числе из-за того, что в ней примут участие топ-клубы из группового турнира Лиги чемпионов.

«Я рассматриваю «Бетис» в качестве претендента на титул. Но акулы-неудачники Лиги чемпионов прибудут и это будет тяжело (ухмыльнулся).

Мы хотим финишировать вторым [в группе], если займем третье место, то будем защищать свой титул в Лиге конференций», — сказал Моуринью после матча с «Бетисом».

На данный момент третьи места в своих группах в Лиге чемпионов занимают: «Барселона», «Ювентус», «Аякс», «Атлетико», «Милан», «Севилья».

Лига Европы УЕФА
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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