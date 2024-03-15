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Лига Европы

15 марта, 02:41

Гурбан Гурбанов: «Разница в уровне «Карабаха» и «Байера» велика, но наша команда не боялась, что весьма значимо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение от «Байера» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Боролись до последнего, потратили много сил. Набрались большого опыта в этом турнире. Нужно работать над собой, в том числе мне, чаще добираться до этих стадий и повышать опыт. С такими соперниками также необходимо быть предельно готовыми физически, выдерживать динамику. Разница в уровне «Карабаха» и «Байера» велика, но наша команда не боялась, что весьма значимо», — цитирует пресс-служба УЕФА Гурбанова.

«Байер» вышел в 1/4 финала Лиги Европы. «СЭ» проведет текстовую трансляцию жеребьевки, которая состоится в пятницу, 15 марта.

Игрок &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук борется за&nbsp;мяч с&nbsp;футболистом &laquo;Спортинга&raquo; Мортеном Юльманном. Победный пас Миранчука, невероятный «Байер» отменил сказку «Карабаха», клубы АПЛ устроили вечер разгромов
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040325--leverkusen-vs-qarabag/
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