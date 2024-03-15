Гурбан Гурбанов: «Разница в уровне «Карабаха» и «Байера» велика, но наша команда не боялась, что весьма значимо»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение от «Байера» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Боролись до последнего, потратили много сил. Набрались большого опыта в этом турнире. Нужно работать над собой, в том числе мне, чаще добираться до этих стадий и повышать опыт. С такими соперниками также необходимо быть предельно готовыми физически, выдерживать динамику. Разница в уровне «Карабаха» и «Байера» велика, но наша команда не боялась, что весьма значимо», — цитирует пресс-служба УЕФА Гурбанова.

«Байер» вышел в 1/4 финала Лиги Европы. «СЭ» проведет текстовую трансляцию жеребьевки, которая состоится в пятницу, 15 марта.