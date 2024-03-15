Итальянский журналист Франки: «Успехи Миранчука — результат работы Гасперини»

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга» (2:1).

В прошедшей встрече 28-летний россиянин провел на поле 75 минут, отличившись результативной передачей в эпизоде с победным голом нападающего Джанлуки Скамакки.

«Миранчук прибавил и показывает неплохую игру последние месяцы, это действительно так. Вся «Аталанта» выглядит хорошо. Успехи Миранчука — результат работы Гасперини. Он нашел способ вернуть его в команду, придумал роль на поле, где заметны сильные качества Алексея», — цитирует Франки «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Миранчук принял участие в 27 матчах «Аталанты» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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