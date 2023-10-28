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Лига Европы

Сегодня, 11:46

Кафанов поделился мнением об игре Лунева в матче группового этапа Лиги Европы против «Байера»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «Карабаха» Андрея Лунева в матче группового этапа Лиги Европы против «Байера».

«Между «Карабахом» и «Байером» разница в классе очень большая. Пять пропущенных голов — конечно, много, но если посмотреть на эти голы, то Андрея упрекнуть там не в чем. Единственное, можно сказать про пятый мяч, когда сыграли на добивании, но этот гол не повлиял на ход игры, хотя Андрей там мог сыграть лучше», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

Матч между «Байером» и «Карабахом» состоялся 26 октября в Леверкузене и завершился победой немецкого клуба со счетом 5:1.

31-летний россиянин выступает за «Карабах» с августа 2023 года. Всего за клуб он провел 8 матчей, пропустил 9 мячей и 4 раза отстоял на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-o-pyati-golakh-baiera-lunyova-upreknut-ne-v-chem-299635/
Андрей Лунев
Футбол
Лига Европы УЕФА
Виталий Кафанов
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