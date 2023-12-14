Лига Европы: смотреть трансляцию всех матчей сегодня (14 декабря)

В четверг, 14 декабря, состоятся 16 заключительных матчей 6-го тура группового турнира Лиги Европы сезона 2023 / 2024. Видеотрансляции игр покажут в прямом эфире на каналах холдинга «Матч».

Самые интересные события противостояний ЛЕ можно будет увидеть в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер» по подписке (с 20.30 мск).

В матч-центре «СЭ» пройдут онлайн-трансляции игр Лиги Европы с ключевыми событиями.

Расписание и трансляции матчей Лиги Европы 2023 / 2024 14 декабря

Группа G

20:45 мск. «Рома» — «Шериф»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

20:45. «Славия» — «Серветт»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа H

20:45. «Байер» — «Мольде»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

20:45. «Карабах» — «Хекен»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа A

23:00. «Вест Хэм» — «Фрайбург

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

23:00. «Олимпиакос» П — «Бачка-Топола»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа B

23:00. «Аякс» — АЕК

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

23:00. «Брайтон» — «Марсель»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ»

Группа C

23:00. «Бетис» — «Рейнджерс»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»

23:00. «Арис» Л — «Спарта» П

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»

Группа D

23:00. «Спортинг» — «Штурм»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

23:00. «Ракув» — «Аталанта»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа E

20:45. «Юнион» — «Ливерпуль

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч ТВ»

20:45. ЛАСК — «Тулуза»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на сайте matchtv.ru

Группа F

20:45. «Ренн» — «Вильярреал»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

20:45. «Панатинаикос» — «Маккаби» Хф

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на «Матч Премьер» (хайлайты)