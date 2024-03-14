Лига Европы: время начала и где смотреть трансляции матчей 1/8 финала 14 марта

14 марта, 08:00
Ответные матчи второй стадии плей-офф Лиги Европы пройдут в четверг, 14 марта. На этой стадии клубы из одной страны не могут сыграть друг с другом. Победители противостояний выйдут в 1/4 финала.
Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» в 20.30 по московскому времени начнется перекличка ответных матчей плей-офф Лиги Европы.
Расписание матчей Лиги Европы: 14 марта, четверг
Время начала матчей — московское.
Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Действующим чемпионом турнира является «Севилья», которая в финале обыграла «Рому» (1:1, 4:1 — пенальти).
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