«Вильярреал» обыграл «Маккаби» из Хайфы — игра прошла на Кипре

«Вильярреал» в гостях обыграл «Маккаби» из Хайфы в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1.

На гол игрока израильского клуба Абдулайе Сека, гости ответили результативными ударам Алекса Баены и Александера Сорлота в концовке встречи.

В качестве мер безопасности игра проходила на Кипре.

«Ренн» дома обыграл «Панатинаикос» — 3:1.

У французов забивали Фабиан Ридер, Ибрахим Салах и Людовик Бла. У греков отметился Фотис Иоаннидис.

Хозяева играли вдесятером с 33-й минуты матча — красную карточку получил Жануэль Белосьян.

«Ренн» набрал 9 очков и лидирует в группе F. «Вильярреал» (6 очков), «Панатинаикос» (4) и «Маккаби» (1) идут следом.