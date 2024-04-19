Миранчук получил самые низкие оценки в «Аталанте» за игру с «Ливерпулем»

В четверг, 18 апреля, «Аталанта» уступила «Ливерпулю» (0:1) на своем поле в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы, но после победы на выезде (3:0) прошла в следующую стадию по сумме двух встреч. Соперником бергамасков стал французский «Марсель».

Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут. Все три спортивные СМИ Италии поставили ему самую низкую оценку в команде.

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «Постоянно сталкиваться со стеной ван Дейка — сложное дело. Не легче и контролировать мяч на фоне жесткой опеки со стороны других оппонентов. Алексей был неточен в передачах, а еще ему не хватило расторопности после потенциально голевого паса Скамакки».

Tuttosport — 5,0: «Его не упрекнешь в отсутствии мотивации и активности, вот только слишком часто ошибался в передачах».

Corriere dello Sport- 5,5.

На фоне таких баллов диссонанс вызывает 7,0 от издания L'Eco di Bergamo с таким комментарием: «С самого начала был активен и подвижен, пусть и допустил несколько ошибок. Чтобы оставаться в центре событий, не стеснялся часто отходить в оборону. В первом тайме нанес опасный диагональный удар».

Следующий матч «Аталанта» проведет уже в воскресенье, 21 апреля, в 33-м туре серии А в гостях с «Монцей».