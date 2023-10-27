Моуринью: «Когда Лукаку играет за тебя, у команды больше шансов на победу»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Славией» (2:0) в 3-м туре Лиги Европы.

«Прессинг — способ избежать игры в стиле соперника, и мы хорошо справились с этим в первом тайме. Во второй половине энергия и интенсивность снизились. У нас есть игроки, которые играют без замен, поэтому интенсивность явно упала. «Славия» играла на нашей половине поля, но нам всегда удавалось контролировать ситуацию.

Эль-Шаарави играет везде. Он очень полезный игрок для нас, он важен в команде. «Славия», возможно, думала, что будет играть Белотти. Лукаку? Он забивает везде и в каждом турнире: когда он за вас, у команды больше шансов на победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

«Рома» лидирует группе G, набрав 9 очков. «Славия» идет на второй строчке — 6 очков.