Мутко: «Говорил Моуринью, что в перспективе он может стать главным тренером в России»

Бывший министр спорта России Виталий Мутко рассказал о встрече с Жозе Моуринью и Златаном Ибрагимовичем в Ростове.

«Когда «Манчестер Юнайтед» приезжал в Ростов, я сделал два предложения. Одно — Моуринью, второе — Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Златану: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт!» А Моуринью я говорил, что в перспективе он может стать главным тренером в России», — сказал Мутко на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Манчестер Юнайтед» встречался с «Ростовом» 9 марта 2017 года на выезде в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Тогда команды сыграли вничью — 1:1 (2:1 — общий счет в пользу «МЮ»).