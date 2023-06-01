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Судейство

1 июня, 23:30

На судью матча финала Лиги Европы Энтони Тейлора напали фанаты в аэропорту

Виталий Косик
Корреспондент
Энтони Тейлор.
Фото Reuters
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На английского рефери Энтони Тейлора и его родственников напали болельщики «Ромы» в аэропорту Будапешта после финала Лиги Европы.

Англичанин работал на финальном матче «Севилья» — «Рома» (1:1, 4:1 — пенальти), где показал 13 желтых карточек (из них 8 — «Роме»). Также Тейлор на назначил в ворота «Ромы» пенальти, который отменил после подсказки ВАР. По мнению Моуринью, арбитр также должен был удалить Эрика Ламелу и назначить 11-метровый в ворота испанцев за попадание мяча в руку защитнику.

Жозе Моуринью предявляет претензии судьям матча с &laquo;Севильей&raquo;. «Ты гребаное позорище!» Моуринью в бешенстве от судейства в финале с «Севильей»

После матча главный тренер римской команды Жозе Моуринью негативно высказывался по поводу работы английского арбитра.

Также стало известно, что Моуринью ожидал судей на парковке стадиона, чтобы вылить всю ярость. Когда португалец увидел бригаду арбитров, подходившую к машине, то направился к ним с претензиями. Он оскорбил рефери: «Какой позор, мужик! Ты гребаное позорище!»

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