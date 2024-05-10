Смородская — о выходе «Аталанты» Миранчука в финал Лиги Европы: «Я всегда в него верила»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на выход «Аталанты», за которую играет полузащитник Алексей Миранчук в финал Лиги Европы.

«Это очень хорошо. Миранчук стал чаще выходит в стартовом составе. Я за него рада и всегда верила в него. Надеюсь, что «Аталанта» наконец-то оценила Алексея, и все у него будет хорошо», — сказала Смородская «СЭ».

«Аталанта» обыграла «Марсель» на своем поле (3:0) и по сумме двух встреч (4:1) вышла в финал Лиги Европы, где встретиться с «Байером». Матч состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.