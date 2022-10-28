Рэшфорд доволен, что «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Шерифом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Шерифом» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Как только мы повели со счетом 1:0, пошла более открытая игра. Мы стали создавать больше моментов и забили еще два мяча. То, что мы забили перед перерывом, очень помогло. На второй тайм мы уже выходили с намерением искать больше свободных зон и продолжать забивать, что мы в итоге и сделали.

Довольны тем, что в этой игре доминировали на поле. Моментов создавали много, но на первый гол ушло время. Он был забит при стандартном положении, и для нас это просто прекрасно, потому что так нам необходимо забивать почаще. Во втором тайме оставалось попросту создавать больше голевых моментов и действовать чуть более рассудительно», — цитирует пресс-служба УЕФА Рэшфорда.

«Манчестер Юнайтед» занимает 2-е место в группе, набрав 12 очков. «Шериф» с 3 очками идет на 3-й позиции.