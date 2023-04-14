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Сегодня, 12:46

Шмейхель: «Некоторым футболистам «МЮ» должно быть стыдно за свою игру»

Мария Гусева
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Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «красными дьяволами» и «Севильей» (2:2).

«Некоторым игрокам нужно посмотреть на себя и подумать, достаточно ли они делают для команды, — цитирует Goal Шмейхеля. — Есть несколько футболистов, которым должно быть стыдно за свою игру. Де Хеа играл хорошо, он сделал два фантастических сейва, ничего не мог поделать с голами. Он удерживал «Манчестер Юнайтед» в лидерах. Лучший игрок — тот, кто забил дважды, Забитцер был действительно хорош. Товарищи по команде подвели его. Он показал путь, но они не уловили его. Это могла и должна была быть победа со счетом 5:0».

Ответная игра между командами пройдет в Севилье 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Давид Де Хеа
Марсель Забитцер
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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