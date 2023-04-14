Скоулз — о травме Мартинеса: «Это большая потеря для «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о травме защитника «красных дьяволов» Лисандро Мартинеса, которую он получил в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:2).

«Это большая потеря для «Манчестер Юнайтед». Он показал настоящий характер и лидерские качества, силу и надежность», — цитирует пресс-служба клуба Скоулза.

Мартинес не смог самостоятельно покинуть пределы поля, и игроки «Севильи» Маркос Акунья и Гонсало Монтиэль помогли ему.

Ответная игра между командами пройдет в Севилье 20 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.