«Аталанта» сыграла вничью со «Штурмом», Миранчук остался в запасе

26 октября, 21:46
«Аталанта» на выезде сыграла вничью со «Штурмом» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы — 2:2.
У гостей дубль оформил Луис Муриэль. У хозяев забивали Алекс Прасс и Томи Хорват.
Российский хавбек бергамасков Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.
«Штурм» с начала второго тайма играл вдесятером после удаления Стефана Хирландера.
«Спортинг» в гостях не смог победить «Ракув» — 1:1.
У португальцев гол забил Себастьян Коатес. У хозяев отметился Фабиан Пясецкий.
«Спортинг» с 8-й минуты играл в меньшинстве после удаления Виктора Дьокереша.
В группе D лидирует «Аталанта» (7 очков). Далее расположились «Спортинг» и «Штурм» (по 4 очка), а также «Ракув» (1 очко).