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Лига Европы

14 марта, 22:40

«Вест Хэм» разгромил «Фрайбург» и пробился в 1/4 финала Лиги Европы, «Бенфика» прошла «Рейнджерс»

Алина Савинова
Игроки «Вест Хэма» и «Фрайбурга».
Фото Reuters
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«Вест Хэм» одержал крупную победу над «Фрайбургом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы — 5:0.

За клуб из Стратфорда дубль оформил Мохаммед Кудус и еще по голу забили Лукас Пакета, Джаррод Боуэн и Арон Крессуэлл.

По сумме двух матчей «Вест Хэм» вышел в следующую стадию турнира. В первой игре победа осталась за «Фрайбургом» (1:0).

В другом матче дня «Бенфика» обыграла «Рейнджерс» благодаря голу Рафы Силвы (1:0) и стала еще одним четвертьфиналистом. Прошлая встреча между командами завершилась ничьей (2:2).

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля.

Лига Европы. 1/8 финала
14 мар, 20:45. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
5:0
Фрайбург
Лига Европы. 1/8 финала
14 мар, 20:45. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
0:1
Бенфика
Футбол
ФК Бенфика
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Рейнджерс
ФК Фрайбург
0
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