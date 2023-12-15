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Лига Европы

Сегодня, 00:52

«Вест Хэм» победил «Фрайбург», «Олимпиакос» разгромил «Бачка-Тополу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Вест Хэм» обыграл «Фрайбург» дома в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы — 2:0.

У «молотобойцев» забили Мохаммед Кудус и Эдсон Альварес.

Благодаря победе «Вест Хэм» занял первое место в группе A Лиги Европы с 15 очками и вышел в 1/8 финала турнира. «Фрайбург» стал вторым с 12 очками и примет участие в стыковых матчах.

Лига Европы. Группа A
14 дек, 23:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:0
Фрайбург

В параллельной встрече «Олимпиакос» разгромил «Бачка-Тополу» — 5:2. Греческая команда стала третьей в группе A с 7 очками и вылетела в Лигу конференций. Сербский клуб стал последним с 1 очком и завершил участие в еврокубках в сезоне-2023/24.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций состоится 18 декабря.

Лига Европы. Группа A
14 дек, 23:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
5:2
Бачка-Топола

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фрайбург
0
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