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Лига Европы

Сегодня, 00:55

Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Ракув»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ракув» — «Аталанта».
Фото AFP
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«Аталанта» на выезде обыграла польский «Ракув» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 4:0.

Дублем за бергамасков отметился Луис Муриэль. Колумбиец забил на 14-й и 73-й минутах. В первом случае ему ассистировал российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Еще один мяч на 26-й минуте забил Джованни Бонфанти. На 90+2-й минуте окончательный счет установил Шарль де Кетеларе.

Лига Европы. Группа D
14 дек, 23:00. Zaglebiowski Park Sportowy (Сосновец)
Ракув
0:4
Аталанта

В параллельном матче лиссабонский «Спортинг» дома одержал победу над «Штурмом» — 3:0. Дубль оформил Гонсалу Инасиу. Еще один гол на счету Виктора Дьекереша.

Лига Европы. Группа D
14 дек, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
3:0
Штурм

«Аталанта» (14 очков) заняла первое место в группе D. «Спортинг» (11) финишировал вторым. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Штурм» (4) занял третье место и сыграет в Лиге конференций, а «Ракув» (4) уступил по дополнительным показателям и замкнул квартет, покинув еврокубки.

Источник: Таблица ЛЕ
Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Штурм
0
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