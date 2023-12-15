Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Ракув»

«Аталанта» на выезде обыграла польский «Ракув» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 4:0.

Дублем за бергамасков отметился Луис Муриэль. Колумбиец забил на 14-й и 73-й минутах. В первом случае ему ассистировал российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Еще один мяч на 26-й минуте забил Джованни Бонфанти. На 90+2-й минуте окончательный счет установил Шарль де Кетеларе.

В параллельном матче лиссабонский «Спортинг» дома одержал победу над «Штурмом» — 3:0. Дубль оформил Гонсалу Инасиу. Еще один гол на счету Виктора Дьекереша.

«Аталанта» (14 очков) заняла первое место в группе D. «Спортинг» (11) финишировал вторым. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Штурм» (4) занял третье место и сыграет в Лиге конференций, а «Ракув» (4) уступил по дополнительным показателям и замкнул квартет, покинув еврокубки.