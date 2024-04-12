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Лига Европы

Сегодня, 13:00

Последний танец Клоппа под угрозой? «Аталанта» в шаге от того, чтобы испортить тренеру прощание с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» крупно проиграл «Аталанте» в Лиге Европы
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Команда Гасперини устроила сенсацию.
Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:3
Аталанта

Давайте будем честны, поражение 0:3 на «Энфилде» — настоящий шок. Для болельщиков «Ливерпуля», Юргена Клоппа и даже нейтрального зрителя. «Аталанта», которая на прошлой неделе безвольно уступила «Кальяри» (1:2), эталонно прибила одну из лучших команд Европы. Что это было?

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«Ливерпуль» обожает, когда против него пытаются сыграть в открытый футбол. На это у Клоппа есть четкий план, проверенный годами: максимально раскрыть игру и верить в свою линию нападения. Далеко идти за примером не нужно: в 1/8 финала Лиги Европы так была разгромлена чешская «Спарта», которая решила пободаться в стиле «атака на атаку» против немецкого гроссмейстера.

Джан Пьеро Гасперини — опытнейший шахматист, он обжигался похожим образом в 2020 году, когда мерсисайдцы не оставили живого места на итальянской команде в Бергамо (5:0). А в ответной игре на «Энфилде» «Аталанта» уже действовала совсем по-другому: точечно прессинговала, быстро перестраивалась и не оставляла свободных зон. Тогда это вылилось в победу со счетом 2:0, но казалось разовым провалом английского суперклуба.

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Сейчас же итальянский тренер доказал, что предыдущий результат — далеко не случайность. Бергамаски сыграли образцово: не просели и не прогнулись под более статусного соперника.

Скамакка, оформивший дубль, выдал самый яркий перформанс в своей карьере. Ни один итальянец не забивал два мяча на «Энфилде» в еврокубках, играя за гостей.

Джанлука вошел в историю. Как и «Аталанта», которая стала третьей командой после «Реала» и «Барселоны», выигравшей два еврокубковых матча на домашнем стадионе «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
Юрген Клопп.
Фото Reuters

А что «Ливерпуль»?

На скамейке остались Салах, Диас, Собослаи, а также основные крайние защитники. На правом краю обороны вышел Гомес — третий выбор на эту позицию после Трента и Брэдли. Глядя на стартовый состав, можно было подумать, что «Ливерпулю» вообще не важен результат этого матча, что все его мысли сосредоточены на гонке за чемпионским титулом АПЛ. Это не так: Клопп использовал ротацию, но не собирался «сливать».

В перерыве Юрген сделал аж тройную замену, выпустив всех лидеров. Его выражение лица будто кричало от недовольства. Это говорит о том, что все шло совершенно не по плану.

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Еще перед стартовым свистком молодой полузащитник Эллиотт говорил о том, что команда хочет выиграть Лигу Европы для Юргена Клоппа:

«С учетом ухода главного тренера после сезона было бы приятно проводить его трофеем. Как игроки мы сделаем все возможное, чтобы сделать это. Мы хотим отблагодарить тренера как только можем, ведь он сделал очень много для нас».

Лига Европы — единственный турнир, не покорившийся Клоппу с «Ливерпулем» с тех пор, как он возглавил команду в 2015 году. Из тех, в которых команда участвовала.

Так что для Юргена это некий гештальт, который он собирается закрыть перед уходом. И нет сомнений в том, что его подопечные хотят ему помочь в этом.

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Ибраима Конате и Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters

***

Отыграть преимущество в три мяча в Италии будет непросто, но интрига в этой паре еще жива.

«Я до сих пор помню невероятный финал Лиги чемпионов, когда «Милан» вел со счетом 3:0, — сказал после матча Гасперини. — Казалось, между двумя командами была пропасть, но они отыгрались. В этом дух «Ливерпуля», они не сдаются».

«Ливерпуль» — одна из немногих команд, которая славится камбэками. В стамбульском финале ЛЧ 2005-го все произошло за один тайм, но есть и другой пример: в 2019 году команда Клоппа отыграла у «Барселоны» гандикап в три пропущенных в первой встрече мяча и пробилась в финал, взяв в итоге трофей. На следующей неделе в Бергамо может произойти чудо.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
Джан Пьеро Гасперини
Юрген Клопп
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