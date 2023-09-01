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Лига Европы

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«Шериф» прошел обидчиков Черчесова, 36-летний хорват вывел «Астану» в групповой турнир, премьера Кокорина в горячей концовке

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Кокорин с партнерами по «Фиорентине».
Фото ФК «Фиорентина», Соцсети
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Рассказываем об интересных событиях ответных матчей четвертого отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Стабильность «Карабаха»

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
31 авг, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
2:1
Клаксвик

После крайне непростого матча на Фарерах «Шериф» начала бодро и уверенно. Заработал пенальти, реализованный лидером приднестровцев Луваннором, но «Клаксивк» никогда не смущали чужие поля. Станислав Черчесов, который перед своим увольнением из «Ференцвароша» получил от островитян 0:3 в Будапеште, не даст соврать.

Потом — и тоже на чужом поле — решилась судьба противостояния с «Хеккеном». Вот и «Шериф» удалось неприятно удивить идеальным розыгрышем углового. А второй тайм «Клаксвик» и вовсе начал с позиции силы. Какое-то время команда Роберто Бордина даже играла вторым номером, но опыт — великое дело. Хозяева вернули себе инициативу, а победный гол Зоури стал пропуском в групповой турнир Лиги Европы.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
31 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
1:1
Олимпия Л

Победа «Карабаха» в Любляне с перевесом в два мяча, а также пенальти, назначенный после вмешательства ВАР и похода арбитра к монитору, вроде бы не предполагали наличия интриги. Тем не менее, на одном отрезке азербайджанцам пришлось поволноваться, так как после красивого ответного гола «Олимпия» практически мгновенно получила право на 11-метровый. Однако ВАР снова вмешался в игру, судья опять лично изучил повтор и свое решение отменил.

Это все сразу успокоило, хотя хозяева в концовке первого тайма упустили верный момент для гола, который окончательно превратил бы оставшуюся часть матча в формальность. Да и после перерыва моменты были, а в итоге закончилось все так, как закончилось. «Карабах», который под началом Гурбана Гурбанова в десятый раз сыграет на групповом этапе еврокубков, продолжит свои выступления в Лиге Европы.

«Тобол» не прыгнул выше головы

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 20:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
3:0
Тобол Кс

Перед игрой в Пльзени сложилась скандальная ситуация, так как въездные визы в Чехию не выдали российским легионерам Коновалову, Габараеву и Киреенко, а также белорусу Забелину. Отказали и белорусскому тренеру Евгению Кресику, после чего совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров пригрозил бойкотом игры.

Но в итоге здравый смысл победил, и визы были получены. Только к команде находившиеся в подвешенном состоянии футболисты присоединились лишь накануне матча, где шансы «Тобола» изначально расценивались как невысокие. «Виктория» — объективно более сильная команда, а «Тобол», где пост генерального директора занимает Андрей Канчельскис, имеет все основания гордиться своей европейской кампанией, которая началась с побед над полуфиналистом прошлой Лиги конференций «Базелем».

Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
31 авг, 21:00. Qemal Stafa (Тирана)
Партизани
1:1
Астана

Перевес в один мяч выглядел скромной форой перед визитом «Астаны» в Албанию, и равновесие по сумме двух игр установилось уже в середине первого тайма. Однако команда Григория Бабаяна, который накануне говорил, что казахстанцы не думают о поражении и готовы к любым сценариям, не дрогнула. А реакцию на неблагоприятное развитие событий гости продемонстрировали в начале второго тайма, когда Томасов перевисел защитников при подаче Вороговского и головой отправил мяч в сетку.

36-летнему хорвату явно воздалось за первую игру, где два его гола отменили из-за офсайдов. Хотя сам Томасов, выступающий за «Астану» уже седьмой сезон, на тему удачи точно поспорит. Речь об эпизоде, в котором оторвавшийся от защитников четырехкратный чемпион Казахстана перебросил вратаря с линии штрафной и попал в перекладину. Этот момент — как и удар Дарбо во вратаря в концовке первого тайма — мог аукнуться. Но хорошо то, что хорошо кончается. Чондрич был безупречен в воротах, «Астана» сохранила устраивавший ее результат и будет единственным представителем Казахстана в групповом турнире еврокубков.

Наше трио в Лиге конференций

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
3:2
Сепси

В Румынии «Буде-Глимт» дважды упускал преимущество в счете, получив в свои ворота два 11-метровых. Как поначалу казалось, тот урок выучен. Традиционно мощно играющие на своем поле норвежцы к середине первого тайма забили два мяча с перевесом в пять минут. Но, как оказалось, и это не дало никаких гарантий. Гости отыгрались, забив по голу перед перерывом и сразу после него. А развязка наступила в овертайме, когда «Буде» получил право на пенальти. Российский голкипер Никита Хайкин не останется осенью без еврокубков.

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 20:30. Toumba (Салоники)
ПАОК
4:0
Хартс

Магомед Оздоев, пропустивший первый матч из-за отказа в выдаче британской визы, в этот раз сыграл. Российский полузащитник появился на поле на 64-й минуте, когда на табло горели цифры 3:0. Стоит заметить, что в еврокубках Оздоев пока выступает в роли джокера, но при этом он уже провел два полных матча в греческой лиге, и оба завершились в пользу безупречно стартовавшей команды из Салоник.

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 21:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:0
Рапид В

Некоторые коллеги иронизировали по поводу перспектив Александра Кокорина в «Фиорентине», предполагая, что сыграть ему удастся только на финише группового турнира Лиги конференций в концовках ничего не значащих матчей. Однако первый после возвращения во Флоренцию выход российского футболиста на поле случился в совсем не банальной ситуации. В тот момент решалась судьба «фиалок», и, возможно, выпуская Кокорина на поле на 87-й минуте, Винченцо Итальяно держал в уме овертайм. Только до него дело не дошло — флорентинцы заработали решающий пенальти на исходе основного времени.

После этого в сети было много шуток болельщиков «Фиорентины» по поводу встреченного аплодисментами россиянина. От пресловутого «эффекта Кокорина» до того, что выход нападающего и решающий гол — это точно не совпадение. 508 дней, разделивших два официальных матча Александра во Флоренции, того стоили.

ФК Астана
ФК Буде-Глимт
ФК Карабах
ФК ПАОК
ФК Тобол
ФК Фиорентина
ФК Шериф (Тирасполь)
4
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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