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«Шериф» уничтожил БАТЭ, за команду Мусаева забил уроженец Красноярска, победный чудо-гол «Тобола»

«Шериф» разгромил БАТЭ в первом матче полуфинала квалификации Лиги Европы
Андрей Кузичев
Корреспондент
10 августа. «Шериф» — БАТЭ — 5:1.
Фото ФК БАТЭ
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Рассказываем об интересных событиях первых матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Дубль бывшего нижегородца

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
10 авг, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
5:1
БАТЭ

Если «Шериф» старается держать марку, то БАТЭ — далеко не та команда, которая в свое время шумела в Европе, давая бой «Баварии» и «Ювентусу». И, в принципе, игра в Тирасполе данные мысли подтвердила. Чемпионы Молдавии уверенно переигрывали соперника, раскатывая его оборону за счет комбинационного футбола. Стоило же белорусам рвануть вперед с началом второго тайма, как их мгновенно поймали на контратаке.

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Впрочем, говорить, что БАТЭ выглядел безнадежно ни в коем случае нельзя. Как минимум своим старанием команда из Борисова заслужила гол, хотя он и стал следствием грубой ошибки голкипера. Тот вроде бы забирал верховой мяч, однако неожиданно проиграл дуэль провалившемуся в лигочемпионском отборе защитнику Бане.

«Шериф» на каких-то отрезках заставляли защищаться, игроки обороны блокировали несколько опасных ударов, но скорее приднестровцы были близки к четвертому голу, чем БАТЭ ко второму. В итоге ощущения не обманули, когда Кудравец не просчитал замысел бывшего форварда «Пари НН» Янсане и пропустил удар с острого угла. А тот не успокоился и на кураже успел оформить дубль в компенсированное время, превратив ответный матч в формальность.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
10 авг, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
2:1
ХИК

В Баку в четверг состоялось сразу три матча. Самой статусной, естественно, стала встреча «Нефтчи» с «Бешикташем» (1:3), на которую десять тысяч билетов продали за девять минут! Там, правда, борьбы не получилось, и один из турецких грандов уверенно взял свое. Ну а «Карабаху» удалось одержать непростую победу в матче, где уже представитель Азербайджана выглядел фаворитом.

Оправдать данный статус удалось после перерыва, когда Леандро Андраде воспользовался передачей Зубира. Однако ХИК, все семь ударов которого пришлись в створ, отыгрался, и додавить финнов удалось только в концовке. Здорово сработавший в отборе Кейта организовал гол бразильского новичка Жуниньо. Гурбан Гурбанов отметил, что было важно забить после пропущенного мяча, а в Хельсинки его команда покажет лучшую реализацию.

Драма «Актобе»

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 17:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
1:0
Дерри Сити

Если победа «Тобола» над «Базелем» стала сенсацией, то в противостоянии с «Дерри Сити» уже казахстанская команда выступала в роли фаворита. Но, естественно, никакой недооценки североирландцев не было, и костанайцы перед Лигой конференций дали отдохнуть своим лидерам. Учитывая положительный результат, данный подход стоит признать верным.

Но и легкой победу не назовешь — все решил пушечный удар защитника Асранкулова от угла штрафной, после которого мяч вонзился в сетку рикошетом от перекладины. У проведшего отличный матч голкипера гостей Махера просто не было шансов. А россиянину Ивану Коновалову — пусть и не без доли везения — удалось сыграть на ноль.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 20:00. Municipal (Сфынту-Георге)
Сепси
1:1
Актобе

Накануне встречи в Румынии возглавляющий «Актобе» бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Андрей Карпович заметил, что, на его взгляд, соперник хорошо изучен, а команда готова к матчу. Только футбол такая игра, что просчитать все невозможно. Как раз по этой причине казахстанцы остались без вполне заслуженной победы, а уверенно сыгравший Покатилов оказался не в силах сохранить минимальное преимущество.

Неудачный вынос из штрафной, удар Варги с подбора, и срикошетивший от ноги собственного защитника мяч влетел в угол, противоположный движению вратаря. Преимущество же для гостей добыл Элдер Сантана, который не смог пробить вратаря после блестящей проникающей передачи Самородова, но тут же при подаче углового в падении опередил всю оборону соперника.

Ребус для Мусаева

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 19:00. Alinja Arena (Масазыр)
Сабах
2:0
Партизан

У бывшего главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева возникла серьезная проблема: за сутки до игры лучший снайпер «Сабаха» прошлого сезона — автор 17 мячей Миккельс — сообщил, что не сыграет против «Партизана», так как переходит в другую команду. Как раз эффективности немца не хватало в завершении, и азербайджанцы никак не могли реализовать очевидное преимущество.

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Другая причина долго державшихся нулей на табло — великолепная игра голкипера сербов Йовановича. Впечатлило, как в концовке первого тайма он остановил опаснейший удар упустившего несколько шансов Нуриева. Но это был не главный подвиг голкипера: на 69-й минуте он эффектно парировал пенальти в исполнении капитана хозяев — игрока сборной Азербайджана и уроженца Красноярска Исаева. Только заработавший 11-метровый Летич практически сразу нанес такой дальний удар, что Йованович даже не шелохнулся. А Исаеву, который в России выступал за «Енисей» и «Зенит-2», удача все же улыбнулась, когда он подавал в штрафную, и мяч, никого не задев, завернул в дальний угол.

«Гордимся своей командой. В матче против сильного соперника мы показали высокую игровую дисциплину и характер. Не боялись соперника и на протяжении всего матча играли в атакующий футбол, создавали моменты. Мне очень понравилось, что, несмотря на нереализованный пенальти, ребята не расстроились. Но мы сделали только полдела. Шансы 50 на 50. В Белграде будет очень сложный матч. Однако сегодня я очень доволен тем, что увидел», — цитирует Мусаева Azerisport.com.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 20:00. Centre d'Entrenament de la FAF 1 (Санта-Колома)
Санта-Колома
0:1
АЗ

Может гордиться своей командой и Дмитрий Черышев. Да, «Санта-Колома» проиграла, но всего лишь 0:1 против одной из лучших голландских команд — достижение. Достаточно сказать, что портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков клуба из Андорры в 2,05 миллиона евро. Это в 50 раз меньше, чем АЗ (100,75 миллиона), и в восемь раз меньше, чем стоит главная звезда алкмарцев — шведский вингер Карлссон (18).

«Сухарь» Хайкина и премьера Оздоева

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
3:0
Пюник

«Пюник» — последний представитель Армении в еврокубках. Неделю назад эта команда одержала яркую победу, а защитник Дашян забил со своей половины поля. Однако с «Буде-Глимт» команда Егише Меликяна шансов на успех не имела. Норвежцы с первых минут взяли игру под контроль и забили быстрый гол. Тот факт, что к перерыву в воротах гостей побывали всего два мяча — чистое везение.

Скандинавы могли забить как минимум вдвое больше, а россиянин Никита Хайкин откровенно скучал в воротах. В свою очередь другой наш соотечественник — защитник армянской команды Михаил Коваленко — пахал в обороне не покладая рук. Когда же «Пюник» после перерыва активизировался, «Буде» остудил его пыл голом Пеллегрино. А в концовке гости не смогли повысить свои шансы перед ответным матчем.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 22:00. Poljud (Сплит)
Хайдук С
0:0
ПАОК

Магомед Оздоев, только подписав контракт с ПАОК, уже дебютировал в греческом клубе. Он начал встречу в Сплите на скамейке запасных, и мог наблюдать, как непросто приходится его команде. «Хайдук» был чуть ближе к победе, и в одном эпизоде гостей спасла штанга. В итоге российский полузащитник появился на поле на 79-й минуте, когда важно было успокоить игру и довести дело до вполне устраивавшей «двуглавых орлов» ничьей. А так как концовку ПАОК провел более чем уверенно и даже больше контролировал мяч, можно сказать, что премьера Оздоева получилась достойной. Все самое интересное — впереди.

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Лига конференций
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ФК БАТЭ
ФК Буде-Глимт
ФК Карабах
ФК ПАОК
ФК Партизан
ФК Шериф (Тирасполь)
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